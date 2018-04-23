Что общего у протестов в Ереване и Минске. В картинках

Просматривая фотографии массовых демонстраций, которые войдут в историю как бархатная революция в Ереване, перед глазами встают кадры с акций в Минске. Разница – в количестве участников.

Полиция в Ереване действовала теми же методами, что и белорусские силовики во время разгона акций: людей избивали резиновыми дубинками, журналистам угрожали и разбивали технику, на некоторых протестующих нападали организованные группы в масках и без опознавательных знаков.

Ереван, 22 апреля 2018-го

Минск, 25 марта 2017-го, фото Татьяна Власенко

Ереван, 22 апреля 2018-го

Минск, 25 марта 2017-го, фото Петр Шеломовский, birdinflight.com/ru

Ереван, 22 апреля 2018-го

Минск, 25 марта 2017-го, фото Петр Шеломовский, birdinflight.com/ru

Юная жительница Еревана Лусине Буртоян сама подошла вплотную к кордону полиции.

— Вы присоединитесь к нам? Почему вы защищаете его [Сержа Саргсяна]. Почему вы не с народом? — всхлипывала девочка.

Эту историю рассказал журналистам автор фото Эймос Чаппл, пишет Настоящее время.

Помните медсестру Людмилу, которая встала на колени перед ОМОНом 25 марта 2017 года?

Как рассказала девушка в интервью «Салідарнасці», она стояла на коленях и молилась.

— …Ведаеце, калi хоць адзiн з тых хлопцаў пачуў яе, а яны чулi… Я не шукаю рэвалюцыi, я хачу кампрамiсу без гвалту. I яшчэ без амбiцый, таму мне не сорамна стаяць на каленях.

Фото Павел Мартинчик