Игроки и тренеры команд «Русь» и «Банска-Быстрица» устроили массовую драку во время матча в Могилеве.
Эффектно завершился матч на «Кубок Победы» в Могилеве (турнир среди хоккеистов 2002 года рождения) между «Русью» (Россия) и «Банска-Быстрицей» (Словакия).
При счете 2:1 в пользу словацкого клуба началась массовая драка. Махач приобрел такой масштаб, что судьи досрочно завершили матч и отправили команды в раздевалки.
Жесть. Драка между командами ХК Русь🇷🇺 и Banská Bystrica🇸🇰 на турнире в Могилеве🇧🇾— ХК Гомель-2003 (@gomel2003) 22. April 2018
Словакия выигрывала 1:2, но матчу не суждено было завершиться из-за увода команд. pic.twitter.com/QXKGXzREFz
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