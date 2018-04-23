Игроки и тренеры команд «Русь» и «Банска-Быстрица» устроили массовую драку во время матча в Могилеве.

Эффектно завершился матч на «Кубок Победы» в Могилеве (турнир среди хоккеистов 2002 года рождения) между «Русью» (Россия) и «Банска-Быстрицей» (Словакия).

При счете 2:1 в пользу словацкого клуба началась массовая драка. Махач приобрел такой масштаб, что судьи досрочно завершили матч и отправили команды в раздевалки.