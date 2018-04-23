Беларусь закрывает посольство в Австралии и по совместительству в Новой Зеландии.

Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе МИДа.

— Планируется, что посольство будет закрыто в течение нескольких ближайших месяцев. Это связано с процессами оптимизации Министерства иностранных дел. О том, что посольство закроется, уже официально проинформирована австралийская сторона и белорусские граждане, — отметили в пресс-службе дипломатического ведомства.

В посольстве Австралии и по совместительству Новой Зеландии сейчас работают четыре сотрудника. Когда диппредставительство закроется, белорусы будут получать консульскую помощь в посольстве в Индонезии, в Джакарте. В том регионе это ближайшее посольство Беларуси.

На сайте change.org уже появилась петиция с просьбой пересмотреть решение о закрытии посольства. На 17.36 23 апреля ее подписали 177 человек.

«Оформление документов через другие представительства, включая индонезийское и корейское, требовало значительного времени и усилий. Но выбор почему-то пал на посольство в Австралии, хотя белорусская община в этой стране, а также Новой Зеландии, значительно многочисленнее. С закрытием посольства и консульства тысячи белорусов, проживающих за 15 тысяч километров от Родины, останутся без должной дипломатической поддержки», — говорится в петиции.