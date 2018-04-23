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23.04.2018
meduza.io
Писатель Успенский обратился в Генпрокуратуру из-за «грубой переработки» героев «Простоквашино»

Эдуард Успенский подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату в связи с выходом новых серий «Простоквашино».

Об этом объявил юрист писателя Константин Леонтьев.

По мнению Успенского, в новом мультфильме содержатся заимствования сцен, текстов и персонажей из его произведений в переработанном виде. Разрешения на это писатель не давал. Успенский попросил ведомства принять меры, «предусмотренные уголовным и иным законодательством».

Успенский также призвал актеров Гарика Сукачева, Юлию Меньшову и Ивана Охлобыстина, озвучивших героев, отказаться от дальнейшего участия в проекте.

Отрывок из нового мультфильма про Простоквашино. Ох!

Студия «Союзмультфильм» заявила, что уже пыталась урегулировать конфликт с писателем и надеется на разрешение ситуации в ходе переговоров.

«Выпущенная ФГУП «ТПО «Союзмультфильм» новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», — отмечается в направленном в Генеральную прокуратуру заявлении Успенского, копия которого есть в распоряжении RNS.

Новые серии «Простоквашино» начали выходить 3 апреля 2018 года. Сериал называется «Возвращение в Простоквашино».

Ранее Успенский обращался к президенту России Владимиру Путину, обвинив «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав.

 
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