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Спорт
23.04.2018
Михаил Миронович
Юниорская сборная Беларуси по хоккею впервые за 16 лет вышла в ¼ чемпионата мира. И как!

23 апреля на юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси нанесла поражение Швейцарии.

По сути, это был матч за последнюю четвертую путевку в ¼ финала (три других априори были зарезервированы за Канадой, США и Швецией). До этого в групповом раунде белорусы уступили канадцам – 3:8 и шведам – 3:4. Швейцарцы же потерпели три поражения.

Начало игры не порадовало. Уже к 17-й минуте белорусы проигрывали две шайбы.

Но затем наша команда преобразилась. Подопечные Павла Перепехина не только восстановили равновесие, но и вышли вперед – 3:2.

Увы, ненадолго. Швейцарцы забросили две шайбы за 46 секунд – 3:4.

Время шло, а счет на табло не менялся, пока на предпоследней минуте защитник Кирилл Левшунов не поразил ворота соперников. Примечательно, что в игре с канадцами он получил перелом стопы. Врачи наложили гипс, но Левшунов снял его, вышел на лед и забросил такую важную шайбу.

Овертайм? Нет! За 12 секунд до финальной сирены Владимир Алистров приносит белорусам победу – 5:4 (0:2, 2:0, 3:2). Этот форвард в понедельник сначала четырежды ассистировал партнерам, а затем отличился сам. Ну не чудо ли?

Благодаря выигрышу у швейцарцев юниорская сборная Беларуси впервые за 16 лет вышла в четвертьфинал чемпионата мира (U-18). Кроме того, попадание в плей-офф, естественно, гарантирует сохранение места в элите и на будущий год.

24 апреля Беларусь проведет заключительную игру группового раунда против США. А матч ¼ финала состоится 26 апреля, и кто станет нашим соперником пока неизвестно.

 
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