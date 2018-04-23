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Скандалы
23.04.2018
Змитер Панковец, Наша Ніва
Журналиста Дмитрия Галко задержали как фигуранта дела по обвинению в насилии в отношении сотрудника милиции

22 апреля в Столинский изолятор временного содержания был помещен возвращавшийся из Украины журналист Дмитрий Галко.

В управлении Следственного комитета по Минску прокомментировали для «НН» это дело.

«Советским районным отделом Следственного комитета ведется уголовное дело по обвинению 38-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Данный гражданин находился в розыске и по информации МВД был задержан. После доставления задержанного в установленном порядке для проведения следственных действий, дополнительно будет сообщено о процессуальных решениях по делу», — говорится заявлении.

Это значит, что пока не определено в каком статусе будет находиться Галко: подозреваемого или обвиняемого. Неизвестна в данный момент и мера пресечения.

История началась в конце ноября 2017 года. Несовершеннолетний сын Дмитрия Иван отмечал свой день рождения в квартире, где присутствовал и отец. По версии милиции, в квартире была громкая музыка, поэтому кто-то вызвал участкового. После появления участкового, у него якобы произошла ссора с Дмитрием, в результате которой у милиционера оказался разбит мобильник.

Отмечается, что на празднике у несовершеннолетних был алкоголь. Участников застолья задерживали омоновцы. Один из подростков, убегая, прыгнул с балкона, сломал ногу.

Сам Галко говорил, что просто взял милиционера за руки, никакой драки не было.

После того инцидента Галко с сыном уехал в Украину, в Мариуполь, где живет его жена. Сын уже вернулся на родину, теперь попытался вернуться и отец.

Дмитрий Галко — белорусский журналист и блогер, который сотрудничал со многими изданиями. Запомнился серией репортажей о войне в Украине.

 
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