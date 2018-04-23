.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко на субботнике – о ценах, валюте и самогонке
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
«Субботник в нашей стране – это унизительно»
Люди поднимали руки: «Мы безоружны»
Сравнение дня: Александр Григорьевич Ульянов-Ленин и Владимир Ильич Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как кукуруза победила Скорину
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
«Как будто я это все украла». Пост Маргариты Симоньян вызвал волну насмешек
Невестка Лукашенко теперь руководит художественным салоном
Статистика говорит, что белорусы стали богаче. Так ли это?
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Цифра дня. Сколько задолжал МАЗ, в который Семашко планировал вложить полмиллиарда долларов
Как крали в Стране Советов. Инфографика
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию
Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
23.04.2018
Ганапольский: «Ленинизм, он же путинизм, жив»

Ведущий «Эха Москвы» Матвей Ганапольский рассказал о сказке, которая вывезет в светлое будущее.

― Полжизни моей прошло при мифе о Ленине. Зачем у меня забрали эти полжизни? Сначала надевали октябрятский значок – звездочку с  кудрявым херувимчиком Володей Ульяновым, потом галстук пионерский, и слова «Вступая в ряды пионерской организации имени Ленина, торжественно клянусь». Потом комсомол — школа коммунизма, пара фильмов, где он кричит, что пролетарская революция свершилась, вот он несет бревно на  субботнике, вот он с ходоками разъясняет политику большевиков. Самый человечный человек. Все было во имя его, вернее, во время шкурки или тушки, — вы уж простите, — который лежит в  Мавзолее.

Теперь, читая его указания – открыли архивы,  — расстреливать, ссылать, сделать террор постоянным, «террор должен быть большевистской доктриной». И сейчас понимаешь, как бездарные неумехи-правители СССР прятались за этой шкуркой-тушкой, пытаясь приладить, прикрутить к жизни вот эти ленинские идеи, собственно, одну идею – о диктатуре пролетариата.

В этой идее все прекрасно и все ужасно. И слово «диктатура» и «пролетариат», то есть, путь стране указывают наиболее необразованная часть населения. Особенно не прикручивалась к  большевистской идее интеллигенция – помните, ССССР состоял из рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции – именно «трудовой». Всякие поэты, писатели, если не пахали на большевизм, то были под судом как Бродский. А если делали непонятные картины или скульптуры, то с ними разбирались бульдозерами.

Брежнев пел про Ленина с трибуны, Кобзон с эстрады, все как олухи слушали. Почему как олухи? – потому что все надеялись, верили, что есть вот эта чудодейственная сказка, что она реальна. Вот эта, которая называется «марксизм-ленинизм». Именно она вывезет в светлое будущее. Не звериная конкуренция, не отчаянный труд, а просто волшебная шкурка-тушка, которая поможет.

Потерянная страна с потерянными жителями-иждивенцами и сегодня все так же смотрит Кобзона. Сейчас другая сказка, называется «Путин»,  — он поможет. 148 лет со дня рождения Ильича – ленинизм, он же путинизм, жив. Нет у революции начала, нет у революции конца.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:14)
Главное
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
«Слушаешь Лукашенко – как будто читаешь «Утопию» Томаса Мора»
Карбалевич: «События в Армении говорят о том, что «синдром Майдана» постепенно проходит»
13 стаканчиков «нескафе» и отобранные мобильники: судят сержанта из Печей
Конфликт с водителем, который снял штаны. Продолжение
Тихий ужас. Почему несостоятельна версия о самоубийстве «русского Илона Маска»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY