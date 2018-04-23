Ганапольский: «Ленинизм, он же путинизм, жив»

Ведущий «Эха Москвы» Матвей Ганапольский рассказал о сказке, которая вывезет в светлое будущее.

― Полжизни моей прошло при мифе о Ленине. Зачем у меня забрали эти полжизни? Сначала надевали октябрятский значок – звездочку с кудрявым херувимчиком Володей Ульяновым, потом галстук пионерский, и слова «Вступая в ряды пионерской организации имени Ленина, торжественно клянусь». Потом комсомол — школа коммунизма, пара фильмов, где он кричит, что пролетарская революция свершилась, вот он несет бревно на субботнике, вот он с ходоками разъясняет политику большевиков. Самый человечный человек. Все было во имя его, вернее, во время шкурки или тушки, — вы уж простите, — который лежит в Мавзолее.

Теперь, читая его указания – открыли архивы, — расстреливать, ссылать, сделать террор постоянным, «террор должен быть большевистской доктриной». И сейчас понимаешь, как бездарные неумехи-правители СССР прятались за этой шкуркой-тушкой, пытаясь приладить, прикрутить к жизни вот эти ленинские идеи, собственно, одну идею – о диктатуре пролетариата.

В этой идее все прекрасно и все ужасно. И слово «диктатура» и «пролетариат», то есть, путь стране указывают наиболее необразованная часть населения. Особенно не прикручивалась к большевистской идее интеллигенция – помните, ССССР состоял из рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции – именно «трудовой». Всякие поэты, писатели, если не пахали на большевизм, то были под судом как Бродский. А если делали непонятные картины или скульптуры, то с ними разбирались бульдозерами.

Брежнев пел про Ленина с трибуны, Кобзон с эстрады, все как олухи слушали. Почему как олухи? – потому что все надеялись, верили, что есть вот эта чудодейственная сказка, что она реальна. Вот эта, которая называется «марксизм-ленинизм». Именно она вывезет в светлое будущее. Не звериная конкуренция, не отчаянный труд, а просто волшебная шкурка-тушка, которая поможет.

Потерянная страна с потерянными жителями-иждивенцами и сегодня все так же смотрит Кобзона. Сейчас другая сказка, называется «Путин», — он поможет. 148 лет со дня рождения Ильича – ленинизм, он же путинизм, жив. Нет у революции начала, нет у революции конца.