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Общество
23.04.2018
Еврорадио
Православной церкви не разрешили раскопать могилу святой Валентины Минской

Православной церкви не разрешили эксгумировать мощи святой Валентины Минской. БПЦ планировала получить доступ к мощам, но могилу святой объявили историко-культурной ценностью.

Святая похоронена на кладбище в деревне н.п. Крисово Дзержинского района.

— 19 апреля Миноблисполком внёс в список историко-культурных ценностей могилу Валентины Минской. Уже заказывается защитный знак. Сейчас могила защищена государством, и её нельзя никак трогать, — рассказала директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея Галина Вашкевич. Она добавила, что в настоящее время ни о каком «раскрытии мощей» не может быть и речи.

В 2017 году Белорусская православная церковь заявила, что в ближайшее время рассчитывает «открыть мощи» блаженной Валентины Минской. Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит минский и заславский Павел якобы неоднократно слышал от верующих просьбы «открыть мощи» святой. Поэтому Минская епархия собирала подписи для обращения к местным властям, чтобы те позволили эксгумацию.

Блаженная Валентина Минская (урождённая Валентина Сулковская) была канонизирована церковью, как местная святая, 6 февраля 2006 года — ровно через 40 лет после смерти. Она первая в истории Белорусской православной церкви причислена к лику святых в чине блаженной.

 
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