Очередной день сурка, или Завтра у моего телевизора выходной

Чего белорусы ждут от обращения Александра Лукашенко к народу и депутатам?

Во вторник, 24 апреля, глава государства выступит с обращением к депутатам Национального собрания, сообщают белорусские СМИ. На этот день действительно запланировано заседание белорусского парламента, правда, официально о визите Александра Лукашенко пока не сообщается.

По информации оппозиционного политика Николая Статкевича, глава Беларуси действительно выступит с обращением «он намерен озвучить вопросы на уже анонсированный им референдум по изменению Конституции».

– Основной вопрос – изменение статьи 81 Конституции РБ, в которой записано: «Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь», – предположил Статкевич.

Мнения белорусских интернет-пользователей на этот счет разделились. Часть комментаторов в сети считает, что обращение главы государства пройдет как обычно:

«Все заранее спланировано, без неудобных вопросов и замечаний», – пишут пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Очередной день сурка. Варианта два: все хорошо, прекрасная маркиза. Или – нужно потерпеть и затянуть пояса!»

«Представляю, какие в зале будут бурные и продолжительные аплодисменты, совсем как при выступлении Леонида Ильича на 25 съезде КПСС… Давно это было, но у нас с тех пор ничего не изменилось».

«Очередное переливание из пустого в порожнее, и очередные абяцанки на будущее. Никакой конкретики. Завтра у моего телевизора выходной».

Другие пользователи считают, что на фоне последних новостей из Армении вероятность объявления референдума сводится к нулю.

«Пасьля сёньняшніх падзеяў у Армэніі яшчэ могуць адмовіцца, як адмовіліся ад меркаванага рэферэндума ў 2014», – пишут комментаторы на nn.by.

«Если учесть, что последний референдум был объявлен именно во время Всенародного собрания (и в тот же день оформлен Указом), то вполне вероятно, что так будет и в этот раз».

«У Арменіі - бархатная рэвалюцыя, а ў Беларусі - рэферэндум аб вайсковым камунізме».