У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился сын

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями.

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23 апреля в 11 часов утра Кейт Миддлтон родила мальчика. Об этом сообщили на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Вес ребенка — 8 фунтов и 7 унций (около 3,6 кг). Принц Уильям присутствовал при родах. Кейт Миддлтон и ребенок чувствуют себя хорошо.

Новорожденный малыш станет пятым в очереди на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма, четырехлетнего принца Джорджа и двухлетней принцессы Шарлотты.