Бойцы БРСМ объявили войну торгующим пенсионеркам

Об этом сообщила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, сообщает агентство «Минск-Новости».

— К проблеме пресечения несанкционированной торговли подключились и бойцы Молодежных отрядов охраны правопорядка ОО «БРСМ», которые дважды в неделю дежурят на трех станциях метро — «Каменная Горка», «Пушкинская» и «Площадь Якуба Коласа», — отметила Емельянова.

С появлением нелегальных продавцов черемши и первоцветов в борьбе с несанкционированной торговлей принимает участие и Минский городской комитет природных ресурсов и окружающей среды.