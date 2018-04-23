Ну и ну! Озвучена версия странного побега главы Гомельского района

Версию Naviny.by озвучил источник, близкий к бывшему районному руководству.

Последней каплей для Александра Ситницы, по словам собеседника, стало участие в республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны. На нем Александр Лукашенко призывал: «Лучше быть нищими здесь, чем богатыми за решеткой».

– Результатов нет, а он при людях, начиная от бани и заканчивая собственным, и для детей, и для себя жильем, указания раздает, — возмутился глава государства.

Источник рассказал, что Ситница как раз строил баню:

– Может, он и законно строил, и всё было в порядке с документами. Может, вообще и не его имел в виду президент. Но человек начал нервничать и совершать разные поступки из-за страха. Уволиться не мог — кто бы ему подписал заявление? Решил бежать.

Светлана Ситница: «Да мы за всю нашу жизнь два раза вместе отдыхали!»