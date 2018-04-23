Кто в Беларуси задолжал бюджету

По итогам первого квартала в «черном списке» Министерства по налогам и сборам оказалось свыше 4,6 тыс. юридических лиц, общественных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Лидером по числу должников на 1 апреля 2018 года был экономический центр страны – Минск.

По данным ИМНС по г. Минску, не выполнили свои обязательства перед бюджетом свыше 1 650 компаний и индивидуальных предпринимателей.

В столичном «черном списке» достаточно много известных застройщиков жилья и коммерческой недвижимости – «БелстройВетурия», «Минселко», «Лада ОМС – Инжениринг», «Фрелиэйсэксим». Долги перед бюджетом имеет компания «Тамбаз», которая в конце 2017 года оказалась в центре скандала с непостроенным для 600 семей жильем в жилищном комплекса «Аркадия». Бывший владелец «Тамбаза» Лев Хаютин задержан правоохранителями.

Свыше 930 должников в Минской области.

Кто оказался среди самых звучных компаний, к которым у налоговиков имеются претензии, читайте здесь.