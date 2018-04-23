«Я был неправ». Премьер-министр Армении подал в отставку в результате протестов
Серж Саргсян ушел со своего поста, сообщает сайт правительства Армении.
– Никол Пашинян (лидер оппозиции – С.) был прав. Я был неправ. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я выполняю ваше требование и покидаю пост премьер-министра страны, — говорится в заявлении Саргсяна.
Напомним, в Ереване произошли массовые протесты против избрания парламентом бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Ранее лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян пообещал, что в 17:30 по местному времени в Ереване начнется «победный митинг».
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