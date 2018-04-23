«Хотят нас подставить». Мингорисполком запретил пикет против отписок чиновников

Жительница Бобруйска подала заявку на проведение пикета в центре Минска, но получила отказ.

Как рассказала «Салiдарнасцi» юрист Тамара Сергей, 4 апреля бобруйчанка Валентина Коваленко подала в Мингорисполком заявление о проведении 24 апреля пикетирования на Площади Свободы в Минске.

Таким образом женщина хотела привлечь внимание общества к проблеме отписок, которые высылают работники белорусских судов и прокуратуры в ответ на обращения граждан. Планировалось, что на пикете будет лишь два плаката: «Чиновники и депутаты спрятались от народа за забором отписок», а также «В Конституции права и свободы на бумаге, а они нам нужны в жизни».

– Мы получили отрицательный ответ, – рассказала Тамара Сергей. – Мингорисполком не разрешил проведение пикетирования на основании того, что якобы во вторник планируется проводить ремонтные работы с целью подготовки Верхнего города к летнему туристическому сезону.

Интересно, что ранее женщинам уже отказывали в проведении пикета по причине того, что на этом месте якобы должны были проводиться съемки фильма.

– Они ищут любые уловки, чтобы нам отказать – и тем самым подставить нас под удары дубинок. Или под другие действия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Получается замкнутый круг: выйти мы не можем, потому что нужно получить разрешение, а когда мы получаем формальный отказ, оказываемся вне рамок нашего закона. И это проблема, которая касается не только для нас, и всех граждан нашей страны, – подчеркнула правозащитница.