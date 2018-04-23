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Политика
23.04.2018
Евгений Федоров
Карбалевич: «События в Армении говорят о том, что «синдром Майдана» постепенно проходит»

Политолог – о том, почему ереванские протесты могут стать тревожным звоночком для белорусских властей.

«Я был неправ». Премьер-министр Армении подал в отставку в результате протестов

Оценивая массовые протесты, которые уже вторую неделю проходят в Армении, политический обозреватель Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил, что руководство Беларуси на подобные события реагирует, как правило, «очень болезненно».

– Любые протесты и революции белорусскими властями расцениваются очень отрицательно, потому что для них власть – это вещь сакральная, – сказал он.

Собеседник напомнил, как государственные СМИ реагировали на украинский Майдан – и на первый, и на второй.

– Сам Лукашенко очень долго повторял, что в Беларуси такого не будет, что лимит на революции исчерпан… А раз он так часто повторял, значит это его очень сильно задело. Похожей была реакция, когда свергли президента Кыргызстана Бакиева, которому он тут же предоставил политическое убежище.Люди на улицах – это реальная угроза и белорусский политический режим этого реально боится, – заметил политолог.

Валерий Карбалевич не исключает, что на фоне происходящего в Армении белорусская власть будет проводить процесс «зажимания гаек»:

– Он уже и сейчас происходит. Вспомним хотя бы, как Лукашенко, принимая министра МВД Шуневича, заявил, что запрещены любые несанкционированные акции. Новый закон о СМИ– это тоже шаг в сторону дальнейшего зажима гаек. Под действием событий в Армении власть вполне может действовать еще жестче.

Говоря о возможности массовых протестов в других постсоветских странах, политические обозреватель напоминает, что «последний украинский Майдан, который закончился очень трагически, был в определенной мере прививкой против протестов – и для Беларуси и для других стран».

– Но потом эта прививка очень быстро перестала работать. Массовые протесты после этого случились и в Молдове, и теперь в Армении. Да и события февраля-марта 2017 года, когда по всей Беларуси прошли акции нетунеядцев, свидетельствуют о том же. События в Армении говорят о том, что «синдром Майдана» постепенно проходит, – подчеркнул собеседник.

Настроение дня: «Бросить всё и уехать в Армению»

 
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