Египет: ТОП-10 семейных отелей в Хургаде

Соскучились по теплому солнцу, золотому песку и лазурному морю? Самое время отправиться на отдых в Египет.

Уютные отели Хургады гостеприимно распахнули двери для гостей. Туры с вылетом из Минска и Киева обходятся недорого, так что не упустите возможность хорошо провести отпуск.

Предлагаем обзор рейтинговых семейных отелей одного из самых популярных регионов Египта подготовили официальные представители компании «Слетать.ру» в Минске (Кальварийская, 16).

Arabella Azur Resort 4*

Роскошный отель 4* все из той же популярной линейки Azur Resort. Частный пляж в шаговой доступности. На территории гостиничного комплекса большой открытый бассейн в форме лагуны, работает шикарный SPA-центр с массажным салоном и сауной. Номера — просторные и светлые. Международный аэропорт Хургады находится в 8 км.

Arabella Azur Resort 4* не зря входит в линейку семейных отелей Египта. Дети до 6 лет в количестве двух человек без дополнительных кроватей размещаются в номере бесплатно. Стоимость отдыха для детей младше 12 лет на дополнительных кроватях 12 $ в сутки.

Marlin Inn Azur Resort 4*

Marlin Inn Azur Resort 4* — бестселлер региона Хургада, путевки сюда разлетаются, как горячие пирожки. Первая береговая линия, шикарный песчаный пляж, живописная местность Аль-Эль-Мамша Сейяхи, на территории отеля SPA и оздоровительный центр.

До международного аэропорта Хургады 4 километра, такое же расстояние до площади Саккала (старый центр Хургады), чуть дальше Гуна, 3,5 км до Новой Пристани, 8 км до острова Гифтун. В 16 км от отеля хорошее место для погружений с аквалангом — Малек-Диша, в 22 км Абу-Хашиш, в 23 км от дайвинг-центр Subaqua Sunrise и пристань Макади-Бей.

Giftun Azur Resort 3*

Отель из группы Azur Resort. Один из первых в Хургаде (1984 год), много раз обновлялся и отвечает высоким стандартам. Около 70% постояльцев отдыхают здесь регулярно. Гостиничные корпуса в окружении пышных пальмовых садов, номера просторные.

Для отдыхающих работают рестораны La Piazzetta, El Dawar, «Пираты Красного моря» (рыбный), El Gaucho, Teppaniakki. Здесь подают блюда итальянской, бразильской, мексиканской и восточной кухни. В отеле возможно размещение с домашними животными.

Пляж в 4 минутах ходьбы от отеля. Международный аэропорт Хургады в 3 км, до туристического сердца региона — площади Саккала 5 км. Отдыхаете с детьми и хотите посетить знаменитый аквапарк «Джунгли»? Придется преодолеть расстояние в 10 км.

Albatros aqua park Hurghada (Ex-beach Albatros Garden) 4*

Благодаря инфраструктуре и качественному обслуживанию отель AlbatrosaquaparkHurghada 4* один из самых посещаемых туристами. Располагается в 12 км от исторического центра Хургады и в 7 км от международного аэропорта. Гостей размещают в просторных номерах с современной обстановкой, оборудованных в трехэтажных корпусах.

К услугам отдыхающих большой бассейн с водными горками, бассейн с гидромассажем и подогревом. Можно бесплатно посещать аквапарк и детский аквапарк курортного отеля Sea World. На пляж организован трансфер автобусом. На территории частного пляжа можно поиграть в волейбол.

Mercure Hurghada 4*

Mercure Hurghada 4* — уютный отель французской линейки, горящие туры из Минска сюда разлетаются за считанные часы. Расположен на первой береговой линии в 12 км от центра Хургады и 5 км от международного аэропорта.

Комплекс с большой территорией включает несколько трехэтажных корпусов и двухэтажных вилл, есть два открытых бассейна, бассейн для детей, сауна.

Номера стильные, современные, оригинально оформленные. Хорошо развита спортивная инфраструктура. Для гостей работают 3 ресторана, один из которых специализируется на приготовлении блюд из морепродуктов.

Отель располагается в шаговой доступности то собственного пляжа. Несмотря на то, что поблизости от Mercure Hurghada 4* немало кораллов, вход в море ровный, пологий, песчаный.

Sindbad Club 4*

Современный отельный комплекс с аквапарком. Уютный песчаный пляж в 350 м от отеля, прогулка до моря займет не более 5 минут. Расположен отель удобно: до международного аэропорта Хургады 3,5 км, до площади Саккара 4,5 км, до большого аквариума 6,2 км, Песчаного города 10 км.

К услугам отдыхающих в Sindbad Club 4* тренажерный зал, сауна, гидромассажный бассейн. Малыши до 2 лет проживают в отеле бесплатно, стоимость проживания детей в возрасте от 2 до 12 лет 20 $ в сутки, старше 12 лет — 35 $.

Sol Y Mar Paradise Beach 4 *

Отель в городе Сафага, на берегу залива Сома, в 45 км от Хургады. Роскошный гостиничный комплекс семейного типа с песчаным пляжем и хорошим входом в море. Неподалеку от берега красивый риф. В отеле часто отдыхают любители дайвинга.

Комфортные номера, SPA-салон, сауна, джакузи, программы релаксации — у гостей SolYMarParadiseBeach 4 * есть повод возвращаться сюда снова и снова. Любители экскурсий выбирают этот отель благодаря удобному расположению, отсюда до Луксора 3 часа езды.

Hurghada Suites & Apartments Serviced by Marriott 5*

Отель с роскошными апартаментами и стильной мебелью на первой береговой линии, до частного пляжа всего 2 минуты. На территории гостиничного комплекса открытый бассейн, 2 теннисных корта, 2 корта для игры в сквош.

В номерах ванные комнаты с душем и ванной. Есть апартаменты, оборудованные кухнями с холодильником и посудой. Гостиничный комплекс в 5 км от аэропорта Хургады и в 3,5 км от Старого города.

Sentido Palm Royale Soma Bay 5*

Шикарный отель на первой береговой линии в 40 км от Хургады. Благоустроенный частный пляж в шаговой доступности.

На территории комплекса живописный сад с прудами, украшенный греческими статуями, детский бассейн с подогревом, теннисный корт, зоны для игры в теннис и бильярд. В комфортабельных номерах с балконами стеклянные панорамные окна и двери.

Tropitel Sahl Hasheesh 5*

Отель с песчаным пляжем и собственной пристанью в 4 минутах ходьбы от гостиничного комплекса. Располагается в 14 км к югу от Хургады и в 20 км от международного аэропорта.

На территории отеля 4 открытых бассейна с подогревом, один из них детский. Гости могут бесплатно посещать аквапарк, SPA-салон, фитнес-центр с сауной, массажным кабинетом, паровой баней и встроенной гидромассажной ванной на открытом воздухе.

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