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Спорт
23.04.2018
Петр Гайдук
За что белорусского тренера Гончаренко в России назвали гением

Местные болельщики даже сватают его в сборную России.

9 апреля в матче чемпионата России по футболу ЦСКА-Динамо произошел конфликтный эпизод. Уходя на скамейку запасных, нигерийский нападающий армейцев Ахмед Муса не пожал руку главному тренеру команды Виктору Гончаренко.

После этого специалист сам подошел к футболисту и пообщался с ним в весьма эмоциональной форме.

В связи с этим появились догадки, что отношения нападающего и тренера уже не будут прежними.

Но 22 апреля в матче ЦСКА-Краснодар Ахмед Муса не только появился на поле, но и забил два гола, принеся своей команде победу. После игры журналисты поинтересовались у Гончаренко, что тот сделал с нападающим, который начал, наконец, забивать.

– Нам стоило пообщаться после того матча, когда я его заменил, на повышенных тонах. Пришлось вступить в перепалку. Сказал ему, что он мне не друг и буду требовать с него больше. Если надо будет, еще раз это сделаю, – сказал белорусский специалист.

В комментария на sports.ru болельщики восхищаются действиями Гончаренко и даже сватают его в сборную России, которая летом выступит на домашнем чемпионате мира.

«Какой же Гончаренко крутой!»

«Муса: К такому жизнь меня не готовила».

«Мужчины оба!»

«Гончаренко гений! Можно, пожалуйста, его в сборную сразу после провала усатого?»

Скандал вокруг капитана брестского «Динамо» продолжается: «целенаправленно наступил на больное место»

 
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