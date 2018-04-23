Двести тысяч семей в Киеве могут остаться без крыши над головой. Но выходы есть

В Украине 75 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Эксперты предлагают решения, но власть медлит. Что делать украинцам?

Обозреватель сообщает, что миллионы украинцев уже скоро могут оказаться на улице. Не меньше 75 миллионов квадратных метров жилой площади вскоре станет непригодной для жизни. 80% домов в Киеве уже нуждаются в ремонте. Денег на строительство новых домов у Украины нет. Частники могли бы спасти ситуацию, но не готовы этого делать на действующих условиях. Что делать украинцам?

У хрущевок, которых в советское время построили множество, скоро закончится срок эксплуатации. В Польше провели модернизацию и капитальный ремонт, в Германии – снесли, а в Украине пока не знают, как быть. В них пока можно жить, но через пару-тройку лет двумстам тысячам семей в одном лишь Киеве станет в них жить небезопасно.

Такие дома должны бы сносить целыми кварталами. В 2006 принят закон о реконструкции домов. В нем прописано, что взамен старых жителям обязаны предоставить новые квартиры площадью на 50% больше старых и с не меньшим количеством комнат. Переселить их могут только в уже возведенный дом поблизости. Идея закона была такая – приходит частный застройщик, сносит старые дома, несколько этажей отдает отселенным жильцам, а остальные продает. Выгодное для всех предложение.

Но не вышло. Первая проблема – чтобы снести дом, все собственники квартир должны быть «за». Вторая проблема – профильное министерство за 12 лет так и не разработало документации под такие проекты. Третья проблема – закон запрещает отселять жильцов во временное жилье из резервного фонда.

То есть, по закону жильцов должны выселять в уже готовые квартиры в пределах того же квартала, так еще и с не меньшим количеством комнат – где в густо застроенных кварталах впихнуть многоэтажки в законе не прописано. На бумаге принято, а на практике не работает.

Представители Конфедерации строителей говорят: частники могли бы вложиться в такие проекты, но для этого государство должно создать им приемлемые условия.

В новом проекте закона о реконструкции предлагают сносить ветхие дома по согласию жильцов 75% квартир и разрешить временное отселение. Но и это вряд ли решит проблему. Согласно новым строительным нормам, которые могут принять уже в текущем году, на одном гектаре должны жить не больше 540 человек и этажность дома должна быть не выше плановой нормы. Представители государственной строительной компании «Укрбуд» уже сейчас говорят, что в таких условиях проводить модернизацию городских кварталов будет очень сложно.

Многие хрущевки можно спасти с помощью капитального ремонта. Во многих крупных городах работаю программы софинансирования, когда государство оплачивает часть капремонта, а на часть берут кредит жильцы. Проблема в том, что для этого все жильцы должны объединиться, а ремонт каждого дома будет стоить от 300 до 400 тысяч долларов.

Теперь украинским властям придется придумать эффективный выход из этой ситуации и, с одной стороны, попытаться привлечь частных инвесторов, а с другой – оптимизировать условия реконструкции старых домов, которые еще можно спасти.