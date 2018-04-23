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23.04.2018
TUT.BY
Белоруска попала в больницу после анализа крови

У 54-летней жительницы Барановичей Галины развилась аллергия после того, как она сдала кровь в независимой лаборатории «ИНВИТРО». По мнению женщины, реакция возникла на спиртовой тампон, которым ей обработали место для инъекции.

Фото носит иллюстративный характер. Дарья Бурякина, TUT.BY

26 февраля Галина должна была лечь на операцию в больницу. 19 февраля она пришла в медицинский офис «ИНВИТРО» в Барановичах, чтобы сдать анализ крови. Процедура прошла успешно. Как вспоминает собеседница, единственное, что ее смутило, — это резкий запах спиртового тампона, которым ей обработали место укола.

— Буквально через 10 минут у меня развилась сильная аллергия. В больнице сняли приступ, но вечером поднялся сахар. Естественно, запланированную операцию мне отменили, — рассказала TUT.BY Галина.

В справке из городской больницы у женщины указано, что аллергическая реакция развилась на вдыхание паров антисептика. Врачи настаивали на госпитализации, но Галина отказалась: некому было присмотреть за детьми.

После больницы муж Галины вернулся в медицинский офис «ИНВИТРО» и взял несколько одноразовых салфеток.

— Мы подъехали домой, и муж, стоя на улице, разорвал упаковку одной из них и понюхал. Буквально через несколько секунд, по его словам, почувствовал, будто опухает горло. В тот же момент у него отекло лицо. Мы сделали ему укол, стало лучше.

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Галина настаивает, что именно салфетки вызвали аллергическую реакцию. Своим мнением она поделилась по телефону с Министерством здравоохранения. Ведомство перенаправило обращение в санстанцию и поручило разобраться в ситуации. Кроме того, муж Галины оставил запись в Книге жалоб и предложений медицинского офиса в Барановичах.

Тот самый спиртовой тампон или салфетка для обработки места инъекции

— Нам сказали, что салфетки (из медицинского офиса в Барановичах. — TUT.BY) заберут на исследование, а по результатам нас проинформируют.

Через некоторое время женщине пришел ответ из Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии. В нем указывалось, что для обработки инъекционного поля при проведении медицинских вмешательств в «ИНВИТРО» использовались спиртовые тампоны Soft-Zellin немецкой компании Paul Hartmann AG с контрактным производством в Китае. При этом документы, разрешающие их использование в Беларуси, предоставлены не были.

«В реестре разрешительных документов спиртовые тампоны Soft-Zellin (…) не зарегистрированы. Соответственно, их использование для обработки инъекционного поля является нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщалось в письме из санстанции.

В результате Барановичский зональный центр направил ИООО «ИНВИТРО» предписание об изъятии немецких спиртовых тампонов из обращения.

23 февраля специалисты вновь проверили медицинский офис компании в Барановичах. На момент визита указанные салфетки там уже не использовались.

По словам Галины, так как решить вопрос о компенсации в досудебном порядке с «ИНВИТРО» ей не удалось, сейчас она собирается подать на компанию в суд.

Немецкие салфетки заменили на белорусские

TUT.BY отправил запрос в Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии. В ответе специалисты указали, что вопрос о способности спиртовых тампонов Soft-Zellin вызывать аллергическую реакцию не входит в их компетенцию.

«Ввиду того, что специалисты ИООО „ИНВИТРО“ на момент обследования не смогли документально подтвердить наличие разрешения на использование спиртовых тампонов Soft-Zellin при оказании медицинских услуг, Барановичским ЗЦГиЭ было вынесено предписание об изъятии из обращения вышеуказанных тампонов.

Также Барановичским ЗЦГиЭ в адрес руководства ИООО „ИНВИТРО“ направлено ходатайство о принятии мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим использование спиртовых тампонов Soft-Zellin без документов, разрешающих их использование. По представленной из ИООО „ИНВИТРО“ информации, спиртовые тампоны Soft-Zellin изъяты из обращения, приняты меры дисциплинарного воздействия к ответственному должностному лицу», — указано в ответе за подписью исполняющей обязанности главного государственного санитарного врача Барановичей и Барановичского района Лилии Селезневой.

По информации TUT.BY, руководство «ИНВИТРО» провело служебное расследование и установило, что замдиректора по административно-хозяйственным вопросам снизил «контроль за процедурой закупки расходных материалов». Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как выяснилось, после жалобы Галины во всех отделениях медобслуживания компании заменили немецкие салфетки на белорусские.

Причинно-следственной связи не выявлено

Как сообщила TUT.BY исполняющая обязанности директора ИООО «ИНВИТРО» Анна Рыженкова, салфетки, которые тогда использовались в лабораториях компании, имеют все сертификаты безопасности в Европейском союзе и России. Ранее жалоб от клиентов на аллергические реакции на антисептик не поступало.

— Нам известно, что пациентка обращалась в стационарное отделение больницы по месту жительства, но нам не было предоставлено доказательств прямой причинно-следственной связи между использованием спиртовых тампонов и возникшими последствиями. С учетом того, что эта салфетка представляет собой просто ткань, пропитанную спиртовой основой, подобная реакция может наблюдаться на любую спиртосодержащую продукцию, в том числе и на алкогольсодержащую, — сообщила Анна Рыженкова.

В «ИНВИТРО» также отметили, что после обращения клиентки в санстанцию действительно были проведены внеплановые проверки санитарно-эпидемиологическими службами. Выданные предписания были выполнены, о чем компания уже уведомила соответствующие ведомства.

 
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