Как поступят с теми, кто выпускает молоко в упаковках 950 или 980 грамм

Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он сообщил, что облисполкомам и Минсельхозпроду совместно с МАРТ дано поручение обеспечить контроль роста цен на молоко и молочную продукцию на этот год не выше 4%.

Случаи, когда цена не меняется, но количество продукта уменьшается (вместо 1 литра - 980 или 950 г), министр отнес к скрытому повышению цен, передает БЕЛТА.

– Мы внесли изменения в правила продаж, и сейчас этот документ находится на экспертизе. Он вступит в силу в течение трех месяцев после принятия. Мы планируем, что это случится к середине лета. Тогда на ценниках будет указываться цена за литр продукции (если это относится к молоку), и стоимость, которая соответствует упаковке, – добавил Колтович.