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23.04.2018
Салiдарнасць
В минском метро на рельсы упала женщина

Ожидающей поезда пассажирке стало плохо – и она упала на железнодорожное полотно.

Как сообщил твиттер-аккаунт Минского метрополитена, инцидент произошел в понедельник 23 апреля в 8.28 утра.

– В 8.29 было снято напряжение и в 8.32 сотрудники метрополитена вывели пассажирку через торцевую калитку. В 8.33 подано напряжение и восстановлено движение поездов, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минске вынесли приговор мужчине, который на входе в метро пошутил, что у него в рюкзаке находится бомба.

 
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