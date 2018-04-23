В минском метро на рельсы упала женщина
Ожидающей поезда пассажирке стало плохо – и она упала на железнодорожное полотно.
Как сообщил твиттер-аккаунт Минского метрополитена, инцидент произошел в понедельник 23 апреля в 8.28 утра.
– В 8.29 было снято напряжение и в 8.32 сотрудники метрополитена вывели пассажирку через торцевую калитку. В 8.33 подано напряжение и восстановлено движение поездов, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Минске вынесли приговор мужчине, который на входе в метро пошутил, что у него в рюкзаке находится бомба.
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