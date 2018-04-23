«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс

Вероятно, по-новому придется платить за техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт.

На текущей четвертой сессии Палаты представителей будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы РБ по вопросам правового регулирования жилищных отношений».

Юрист и редактор сайта statut.by Александр Горбач рассказал «Салідарнасці», что одна малозаметная деталь в проекте может повлечь весьма негативные последствия.

Александр Горбач, фото из личного архива

– Обратите внимание на статью Жилищного кодекса, где говорится об обязанностях участника совместного домовладения по несению расходов по эксплуатации общего имущества. Отмечу, что в первую очередь под совместным домовладением у нас понимаются товарищества собственников (ТС), и жилищно потребительские кооперативы (ЖПК), хотя на самом деле у нас около 90% многоэтажного жилищного фонда после приватизации жилья является совместным домовладением.

Теперь данная норма содержится в статье 166 Жилищного кодекса, и она сформулирована так: «Участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имущество, если иное не установлено законодательством».

А в проекте новой редакции Жилищного кодекса теперь говорится: «Участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту, капитальному ремонту, техническому обслуживанию лифта, электроснабжению) общего имущества в порядке, предусмотренном актами законодательства».

То есть понятие о пропорциональности исчезает!

А ведь пропорциональность – основной принцип в совместном домовладении. Так, в соответствии с действующими нормами ЖК на общем собрании участников совместного домовладения каждый участник имеет количество голосов, пропорциональное размеру его доли в праве собственности на общее имущество, то есть фактически пропорциональное площади квартиры. Таким образом, собственник «однушки», естественно, имеет куда меньшее количество голосов, чем собственник, например, «трешки».

Пропорционально размеру доли в праве собственности на общее имущество распределялись и расходы по содержанию этого общего имущества, а это, кстати, не только платежи за некоторые жилищно-коммунальные услуги, но и взносы в тех же товариществах собственников и жилищных кооперативах. То есть, было все логично и справедливо: кто имеет больше голосов, тот несет и больше расходов.

Теперь же в проекте новой редакции ЖК пропорциональность сохраняется только относительно количества голосов участников совместного домовладения. И получается, что собственники больших квартир будут все решать на общих собраниях, определять всю, если можно так сказать, политику совместного домовладения, в том числе, определять судьбу общего имущества. Но! платить за содержание общего имущества все будут одинаково. То есть, образно выражаясь, богатые начнут жить за счет бедных.

Мне ситуация видится так: некоторые граждане понастроили себе больших квартир (кто-то еще и по несколько), а теперь им не хочется тратить большие суммы на их содержание. Вероятно, что именно этой категорией пролоббированы изменения в Жилищный кодекс.

И я опасаюсь, что эти изменения будут приняты, поскольку те, от кого зависит принятие нового закона, живут явно не в однокомнатных квартирах.

– Речь о содержании «общего имущества». А что это такое?

– Помещения, предназначенные для обслуживания жилых и нежилых помещений в доме; крыши; ограждающие несущие и ненесущие конструкции; механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование; групповые приборы учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа и т.д.

Иными словами этот вопрос касается таких основных жилищно-коммунальных услуг как техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт.

Простой пример: жильцы ежемесячно делают отчисления на капитальный ремонт. Отчисления зависят от площади квартиры. Сложно даже представить, как после принятия новой редакции Жилищного кодекса будут начислять плату за капитальный ремонт. Неужели, всем одинаково?

Кроме того, повторюсь, в ТС и ЖПК уплачиваются членские и другие взносы, которые прямо или косвенно идут на содержание общего имущества, в том числе, например, на оплату труда работников товарищества собственников. Эти расходы также должны распределяться пропорционально. Ведь естественно, что членский взнос собственника однокомнатной квартиры меньше, чем собственника трехкомнатной. А теперь они хотят сделать одинаково. Я думаю, что как раз на это в первую очередь и нацелено данное изменение.

– В новой редакции Жилищного кодекса говорится, что участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации общего имущества «в порядке, предусмотренном актами законодательства». Так может в этих неназванных актах будет установлен принцип пропорциональной оплаты?

– Позвольте, мы же говорим о Жилищном кодексе – основополагающем нормативно-правовом акте в области жилищных правоотношений. Именно здесь должны быть заложены основные принципы, а не в каких-то иных актах законодательства.

Во многих товариществах собственников и жилищных кооперативах и так не было согласия и порядка, в том числе и по вопросам размера членских и иных взносов – сплошные споры, тяжбы, жалобы. И это при том, что Жилищный кодекс содержит достаточно понятную норму относительно этого вопроса. А теперь принцип пропорциональности несения расходов по содержанию общего имущества и вовсе хотят убрать с Жилищного кодекса. Вместо того, чтобы конкретизировать законодательство, сделать его понятным для всех, делают все наоборот – создают почву для разнотолков.

Мне и раньше приходилось слышать мнение, что вопрос об определении размера членских взносов в ТС и ЖПК нужно отдать на решение общих собраний этих организаций. Дескать, пускай сами решают, пропорционально – непропорционально. Но, позвольте, в ситуации, когда на общем собрании при голосовании собственники больших квартир имеют, как мы уже сказали, «контрольный пакет акций», разве можно надеяться на то, что они захотят платить больше, чем собственники «однушек»? Конечно, нет.

Конечно, будет принято решение, что все платят одинаково. Поэтому принцип пропорциональности должен быть закреплен в законе, в Жилищном кодексе.