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23.04.2018
Onliner.by
Конфликт с водителем, который снял штаны. Продолжение

«Возмутили его попытки оправдаться»: участник конфликта с водителем Volkswagen Touareg предоставил новое видео.

Конфликт на улице Голубева в Минске вызвал огромный резонанс. Автомобиль ехал по зеленой зоне, это стал снимать на видео пешеход. Водитель вышел из машины и, как он сам заявил, хотел забрать у снимающего телефон. Пешеход использовал газовый баллончик. Автомобилист не сдержался, стал грубо выражаться в адрес оппонента, а после всего сказанного снял перед ним штаны.

Вслед за публикацией обеих версий произошедшего пешеход, наш читатель прислал Onliner.by новое видео, чтобы прояснить ситуацию с парковкой во дворе.

Комментарии сторон. Кратко

Пешеход:

«Жилтоварищество старается, кустики садит, газон, а потом некоторые водители ради своего комфорта наплевательски относятся ко всему. Водитель Volkswagen мог проехать, не нарушая правил дорожного движения, — это не отняло бы у него больше времени. Но он решил проехать через тротуар и газон. Я думаю, он просто не хотел платить штраф за нарушение ПДД. Из-за этого начался конфликт. Чтобы себя защитить, я использовал газовый баллончик».

Водитель:

«Человек меня провоцировал. Он начал снимать тогда, когда я стоял на парковке и там три машины меня подперли. Я не мог по-другому выехать, мне пришлось заехать на зеленую зону. Я помню, как я хотел выйти и сказать: „Извините, пожалуйста, что так получилось“. Но вышло так, что я хотел забрать телефон, а он меня „пшиканул“ в тот момент».

Видео с камеры наблюдения

После публикации к Onliner.by обратился пешеход, участвовавший в этом конфликте, — читатель с ником 1639441.

— У меня есть видео с камеры наблюдения, на котором видно, как Volkswagen Touareg заезжает накануне вечером через газон на тротуар. И, соответственно, утром он так же и выезжал, и никто его не припирал, — рассказал собеседник. — Просто меня очень возмутила его позиция и нелепые попытки как-то оправдаться вместо простых извинений. Тем более что он делает из себя жертву.

На записи видно, как автомобиль, действительно похожий на Volkswagen Touareg, по зеленой зоне въезжает на «пятачок», где парковка запрещена, — это тротуар. Вокруг припаркованы другие машины. То есть водитель кроссовера осознанно двигался по зеленой зоне, когда заезжал на это место, оставил автомобиль на тротуаре и мог осознавать, что, вероятно, выезжать ему придется также по зеленой зоне.

— Водителя Touareg никто не подпирал: он заехал на тротуар через газон, собственно, так же и выезжал, — отметил наш читатель.

О применении баллончика

Собеседник также пояснил свое решение применить газовый баллончик.

— Баллончик перцовый «Шпага», 100 мл. Время непрерывного распыления — 6 секунд. При желании можно было распылить его полностью, но я пшикнул им от силы 1—1,5 секунды, так как у меня не было цели как можно сильнее навредить водителю Touareg, а была лишь самозащита. В милицию я не обращался и не собирался туда идти, кроме как наказать нарушителя по линии ГАИ, — рассказал пользователь 1639441.

Он также подчеркнул, что не обрезáл видео и не редактировал его.

— Водителя я ни в коем случае не провоцировал до этого и даже не подходил к нему. По поводу парковки на тротуаре: очень часто на нашей улице работает эвакуатор, поэтому, считаю, водитель Touareg так хитро и парковался — чтобы его машину не смогли эвакуировать, — предположил наш читатель.

В ГАИ Минска уже сообщили, что по факту данного инцидента назначена проверка, действиям участников будет дана правовая оценка. Человек, который представился как водитель Volkswagen Touareg, заявил, что намерен обращаться в милицию.

 
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