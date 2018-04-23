Тихий ужас. Почему несостоятельна версия о самоубийстве «русского Илона Маска»

Который не пережил тяжелейшие пытки в камере СИЗО.

Когда «Новая» рассказала о гибели предпринимателя Валерия Пшеничного в питерском СИЗО-4, ФСИН принялась публично доказывать: это — суицид. Объяснение тюремного начальства свелось к тому, что Пшеничный зашел в камеру после прогулки, порядка двух часов оставался один, потом его нашли повесившимся.

Прежде чем сунуть голову в петлю, он нанес себе десятки колото-резаных ран, бил себя током, сам себя изнасиловал и сломал себе позвоночник. Мы не хотели подробно рассказывать, как умирал этот сильный, веселый и талантливый человек. Не хотели лишний раз мучить его супругу и детей. Но вынуждены сделать это с их разрешения. А заодно рассказать, как «русский Илон Маск» оказался за решеткой.

Валерий Пшеничный. Фото из личного архива

Предприниматель Валерий Пшеничный делил камеру СИЗО № 4 в Петербурге с тремя заключенными. С утра 5 февраля одного этапировали в колонию, двоих ближе к середине дня увели на следственные действия. Пшеничный остался в камере один. Его нашел мертвым конвойный, когда заводил обратно одного из его соседей.

Руководство СИЗО настаивает, что Пшеничный в неволе на третьей неделе впал в депрессию и улучил момент, чтобы покончить с собой. Сокамерники, уверяет ФСИН, в один голос подтверждают: бизнесмен высказывал мысли о смерти. Такие показания «подопечные» тюремщиков дали следствию, которое второй месяц занимается уголовным делом о доведении до самоубийства.

В распоряжении «Новой» есть заключение судебных медиков, проводивших экспертизу. Нам придется цитировать некоторые фрагменты, чтобы стало понятнее, как Валерий Пшеничный мог совершить это «самоубийство».

«Не менее двух мужчин»

Рядом с телом Пшеничного в камере нашли два трехметровых электропровода, черный и белый, с оголенными концами. Там же валялись металлические пластины с острыми, как лезвие, краями, деревянная палка толщиной 3 сантиметра, обмотанная черной изолентой, и «черная синтетическая веревка (шнур)», похожая на те, что бывают в куртках. Десятки порезов на теле Пшеничного были нанесены, по выводам экспертов, предметом, похожим на лезвие. Удар в горло — острым концом «предмета, имеющего в следообразующей части режущий край и обушок (узкую грань)».

Как все эти предметы оказались в тюремной камере, если у заключенных вынимают даже шнурки из ботинок, руководство СИЗО публично объяснять не стало.

На теле Пшеничного были обнаружены следы сексуального насилия. На висках, на лице — синяки и десятки порезов разной длины и глубины, нанесенные и слева направо, и справа налево. Длинные порезы на обоих предплечьях — в одном направлении. Огромное число ссадин, рваных ран и кровоподтеков во рту: на губах, на языке, по всей слизистой. Часть из них — «в результате однократного травмирующего воздействия при ударе о зубы». На одежде — пятна «подсохшего буроватого вещества».

На груди, на спине, на ребрах, на плечах, под лопатками, на руках и ногах — десятки резаных ран. Многочисленные «округлые ссадины», расположенные «попарно, на расстоянии 0,5–1 см друг от друга». Словно их нанесли парой оголенных электропроводов. Эксперты заключили, что «от действия электричества образовались множественные (не менее 19) электрометки на слизистых оболочках полости рта, языке, на коже пальцев правой и левой кистей».

Глубокие раны на шее, повредившие трахею и гортань, эксперты квалифицировали «как тяжкий вред здоровью». Судебные медики, с которыми консультировалась «Новая», согласны, что после такой травмы, даже не будь всех остальных ран, человек уже не мог бы встать и пойти вешаться. Но на шее Пшеничного обнаружена странгуляционная борозда. А точнее — две.

Другая, не замкнутая со стороны затылка, идет косо вверх от передней части шеи к задней. Эксперты считают, что причиной смерти стала «механическая асфиксия в результате сдавления шеи петлей».

Чтобы выяснить, кто мог причинить Пшеничному все эти повреждения, эксперты провели анализ биоматериалов его сокамерников и пятерых сотрудников СИЗО. На черном электропроводе обнаружены ДНК двух мужчин. Среди тюремщиков и заключенных, чьи материалы исследовали, нет ни одного из них. На белом шнуре была найдена ДНК некоего Захарочкина Е.Ю., по всей видимости, — сотрудника СИЗО. Его же следы нашлись на палке с изолентой.

«смешение ДНК не менее двух мужчин»

Самый обнадеживающий для ФСИН результат дала экспертиза семенной жидкости, найденной в прямой кишке и во рту погибшего. Оставили ее, как заключили судебные медкики, «не менее двух мужчин». Один из них — тот неизвестный, чья ДНК не опознана на черном электропроводе. То есть — не сокамерник и не сотрудник СИЗО, а «неизвестный мужчина, образцы которого не представлены».

Но вот относительно второго — тут эксперты нашли совпадение с ДНК самого Пшеничного. И по этому поводу начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Игорю Потапенко позволил себе намеки, которых мы повторять не будем. Эксперты объясняют: «общие резкие судороги», возникающие у человека при асфиксии, вызывают «непроизвольное выделение мочи, кала, а также спермы». Как следы спермы Пшеничного могли оказаться в его теле? Известно, что его обнаружили около 16 часов. Осмотр трупа начался в восемь вечера. Задавать вопросы надо, видимо, тем, кто находился рядом с ним в промежутке между этими временными отметками.

Если все-таки поверить начальнику УФСИН, то получается такая картина. Пшеничный два часа оставался в камере один. За это время он сам себе дал в зубы, сам себя пытал двумя электропроводами, бил палкой, резал себе острыми металлическими пластинами руки, шею, лицо и спину. Действуя левой и правой. Сам же себя он изнасиловал, добавив посторонней спермы, немного придушился шнурком от своей же куртки и, наконец, окончательно на нем повесился. Потом встал, очистил электропровода от своей ДНК и «насыпал» туда чужую. И все, повторим, в полном одиночестве. Доказательство тому — обнародованная изолятором видеозапись с верхним уголком двери в камеру и тайм-кодами неизвестного происхождения.

Однако на видео, обнародованном с легкой руки начальника УФСИН, есть моменты, на которые защитники тюремного начальства не обратили внимания.

Во время утренней проверки в 9.05, судя по тайм-коду, нанесенному, скорей всего, уже при публикации, Пшеничного в коридоре подзывает охранник. Он что-то быстро говорит на ухо арестанту — и тот после секундной паузы отходит, опустив голову.

В 12.15 он опять в коридоре, на ходу надевает куртку.

В 13.42 возвращается, тюремное начальство утверждает — с прогулки. Мы видим, как его голова и капюшон исчезают в дверном проеме. Это правый нижний угол кадра, в него поместился только верхний левый угол двери. Если кто-то заходил вместе с Пшеничным, видео не могло его захватить. Поэтому невозможно утверждать, что Пшеничный был один.

Следующие кадры, где нет тайм-кода: в самом низу мелькает какая-то тень, которая движется со стороны камеры влево.

И тут же появляется новый тайм-код: 15.58, охранник приводит сокамерника Пшеничного и вылетает в коридор, как человек, обнаруживший труп.

Как уже писала «Новая», незадолго до гибели мужа Наталья Пшеничная получила от него записки, в которых бизнесмен трижды повторил: «Никому ничего не плати. Вообще ничего». По словам Натальи и ее сына, у них никто денег не требовал.

Но люди, знакомые с порядками в тюрьмах, рассказывают, что такая практика там существует: с помощью пыток не всегда выбивают показания, могут еще тупо вымогать деньги. Обычно заботятся, чтоб не перестараться. Но Пшеничный, как говорят все, кто его знал, был человеком очень упрямым. И очень любил жену. Он мог просто не передать ей требования вымогателей.

Полмиллиарда

Предполагаемый подельник Пшеничного, зам главного инженера судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» Глеб Емельченков, остается под стражей до сих пор. По информации «Новой», в последние дни с ним нет никакой связи.

В тюрьме Пшеничный и Емельченков оказались по обвинению, повторим, в сговоре с целью искусственного завышения цены (так следствие решило) на уникальную цифровую 3D-модель подводной лодки «Варшавянка». И в краже ста миллионов рублей у Минобороны. «Новая» подробно писала об этом.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2017 года. К этому времени следствие уже должно было знать: стоимость работ по созданию 3D-модели не просто не была завышена. В процессе исполнения заказа компания сэкономила половину цены, оговоренной в контракте. В общей сложности — почти полмиллиарда рублей.

Проверка нарушений закона при выполнении гособоронзаказа относится к полномочиям Федеральной антимонопольной службы. И ФАС начала ревизию в «НовИТ Про» еще в августе 2016 года. Ее сотрудники работали год и три месяца. В конце они дали заключение: компания проводила «дополнительные работы, ранее не предусмотренные условиями договора: создание информационных моделей шести заводских номеров».

«Варшавянка» — это серия из шести подлодок. Пшеничный согласился, не меняя цены, сделать 3D-модели не для одной модификации, а для всех шести. И это черным по белому написано в заключении ФАС. Оно наверняка было в распоряжении следователя, когда тот подписывал постановление о возбуждении дела.

Мобильные дата-центры для «Варшавянки», о которых рассказывала «Новая», компания «НовИТ Про» тоже создавала, укладываясь в оговоренную цену. Антимонопольное ведомство так и написало:

«В соответствии с расчетами, произведенными ФАС России… включение дополнительных работ без изменения финансирования по контракту фактически привело к добровольному снижению АО «НовИТ ПРО» стоимости первоначального объема работ… на общую сумму 491 857 420,38 руб. (с НДС)».

Акт об итогах проверки ФАС датирован 24 ноября 2017 года. А 12 декабря Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело о трехкратном завышении цены. Если к этому времени следователь еще и не успел ознакомиться с ноябрьскими выводами ФАС, то потом у него был целый месяц. Однако 16 января этого года он потребовал отправить в СИЗО предполагаемых расхитителей и мошенников. Еще через три недели Пшеничный погиб.