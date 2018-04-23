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Спорт
23.04.2018
Михаил Миронович
Скандал вокруг капитана брестского «Динамо» продолжается: «целенаправленно наступил на больное место»

22 апреля состоялись три матча 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Минское «Динамо» вырвало победу в добавленное время

Торпедо – Неман – 0:1 (Яблонский, 88)

Гродненский клуб, подобно столичному накануне, забил решающий гол в самом конце матча.

Ислочь – Городея – 0:0

Команда из Минского района в нынешнем чемпионате самая миролюбивая: четыре игры – четыре ничьи (три из них – нулевые). Благодаря этому «Городея» набрала первое очко в нынешнем первенстве.

Динамо Бр – Смолевичи – 2:2 (Савицкий, 28, Нехайчик, 90+4 – Федянин, 46, Горбачик, 73)

Команда, заявляющая о претензиях на чемпионский титул, едва ушла от поражения в домашнем матче с абсолютным дебютантом высшей лиги.

Получил продолжение скандал вокруг капитана «Динамо» Алексея Гавриловича, который дисквалифицирован на 4 матча за нанесение травмы защитнику БАТЭ Неманье Милуновичу. Брестчане вышли на поле в майках с надписью «Не было умышленного фола». А клубный аккаунт «ВКонтакте» назвал Гавриловича «примером для подражания среди одноклубников и молодых футболистов».

Фото официального сайта брестского «Динамо»

Тем временем на ютюбе появилось видео спорного эпизода с нового ракурса.

Вот наиболее характерные комментарии читателей на «Трибуне»:

«Блин, уже получил бы свои 4 матча тихонько... нет, давай ещё призовем на клуб тонну говна... на 0:11 четко видно, что Гаврилович именно опускает взгляд на ногу. Эпизод и так был предельно очевиден, но, судя по всему, наш капитан решил обос…ться ещё разок».

«Уже все давно утихло, если бы игрун признал свою вину, но нет выставляет себя святым, хотя со всех повторов ясно видно, что … целенаправленно наступил на больное место».

«Мда, видно то, что Гаврилович смотрел на ногу Милуна. Очень неспортивное поведение, за такое должно быть стыдно и игроку, и клубу»

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1.Динамо Мн – 10 (после 4 матчей)

2.БАТЭ – 9 (3)

3.Слуцк – 8 (4)

4.Витебск – 7 (3)

5.Днепр – 7 (3)

6.Торпедо-БелАЗ – 7 (4)

7.Неман – 6 (4)

8.Торпедо – 5 (4)

9.Динамо Бр – 5 (4)

10.Ислочь – 4 (4)

11.Смолевичи – 2 (4)

12.Гомель – 2 (4)

13.Минск – 2 (4)

14.Шахтер – 1 (3)

15.Городея – 1 (4)

16.Луч – 1 (4)

23 апреля состоятся заключительные два матча тура: «Витебск» – БАТЭ и «Днепр» – «Шахтер».

 
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