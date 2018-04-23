Смогут ли белорусы накормить россиян?

И зачем нам надо обеспечивать продовольственную безопасность России?

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси на переговорах с российской стороной в Москве, заявил, что у Беларуси есть возможность поставить то количество продовольствия, которое необходимо для Российской Федерации.

«Ну а Российская Федерация, в свою очередь, обеспечит безусловное продвижение нашей продукции по территории российского рынка», — уверен Леонид Заяц.

Хватит ли у Беларуси сил, чтобы обеспечить Россию необходимыми объемами продовольствия — об этом экономист Лев Марголин.

— Не слишком ли самоуверенным выглядит заявление Леонида Зайца по поводу названных им возможностей Беларуси?

— Это определенное преувеличение. Я думаю, когда министр говорит, что мы готовы поставить столько, сколько надо, он имеет в виду, что мы можем закрыть все потребности России в импорте продовольствия. Они по большому счету сейчас не так велики.

Россия процентов на 80 по основным продовольственным группам закрывает потребности собственным производством. А оставшиеся 20%, если сильно постараться, мы, наверное, сможем обеспечить при условии, если все остальные откажутся поставлять продукцию или введут санкции. Тогда Беларусь в состоянии это компенсировать.

Продолжение прогноза читайте здесь