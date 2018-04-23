.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Как поступят с теми, кто выпускает молоко в упаковках 950 или 980 грамм
В минском метро на рельсы упала женщина
Класкоўскі пра «Клуб рэдактараў»: «Такога днішча не чакаў»
В Ереване состоялся самый массовый митинг против премьер-министра. Фотофакт
Скандал вокруг капитана брестского «Динамо» продолжается: «целенаправленно наступил на больное место»
Смогут ли белорусы накормить россиян?
Россияне запустили самолетики в поддержку Telegram. Фотофакт
Битва в Чижовке: Беларусь одолела Словакию в Кубке Федерации
Назван подозреваемый в отравлении Скрипалей: codename Gordon
Обложка дня. Кто спасет Запад?
Сравнение дня: Александр Григорьевич Ульянов-Ленин и Владимир Ильич Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко на субботнике – о ценах, валюте и самогонке
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
«Субботник в нашей стране – это унизительно»
Люди поднимали руки: «Мы безоружны»
Сравнение дня: Александр Григорьевич Ульянов-Ленин и Владимир Ильич Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
«Как будто я это все украла». Пост Маргариты Симоньян вызвал волну насмешек
Невестка Лукашенко теперь руководит художественным салоном
Статистика говорит, что белорусы стали богаче. Так ли это?
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Цифра дня. Сколько задолжал МАЗ, в который Семашко планировал вложить полмиллиарда долларов
Как крали в Стране Советов. Инфографика
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
Невзоров: «Присмотритесь к гербу Зимбабве. Там все скрепы, которыми сейчас живет и упивается Россия»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию
Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
23.04.2018
Геннадий Косарев, Завтра твоей страны
Смогут ли белорусы накормить россиян?

И зачем нам надо обеспечивать продовольственную безопасность России?

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси на переговорах с российской стороной в Москве, заявил, что у Беларуси есть возможность поставить то количество продовольствия, которое необходимо для Российской Федерации.

«Ну а Российская Федерация, в свою очередь, обеспечит безусловное продвижение нашей продукции по территории российского рынка», — уверен Леонид Заяц.

Хватит ли у Беларуси сил, чтобы обеспечить Россию необходимыми объемами продовольствия — об этом экономист Лев Марголин.

— Не слишком ли самоуверенным выглядит заявление Леонида Зайца по поводу названных им возможностей Беларуси?

— Это определенное преувеличение. Я думаю, когда министр говорит, что мы готовы поставить столько, сколько надо, он имеет в виду, что мы можем закрыть все потребности России в импорте продовольствия. Они по большому счету сейчас не так велики.

Россия процентов на 80 по основным продовольственным группам закрывает потребности собственным производством. А оставшиеся 20%, если сильно постараться, мы, наверное, сможем обеспечить при условии, если все остальные откажутся поставлять продукцию или введут санкции. Тогда Беларусь в состоянии это компенсировать.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
«Богатые будут жить за счет бедных». Эксперт обескуражен поправками в Жилищный кодекс
«Слушаешь Лукашенко – как будто читаешь «Утопию» Томаса Мора»
Белорусская красавица на двух протезах: пробежала марафон, стала магистром, вышла замуж
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
Конфликт с водителем, который снял штаны. Продолжение
Тихий ужас. Почему несостоятельна версия о самоубийстве «русского Илона Маска»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY