«Слушаешь Лукашенко – как будто читаешь «Утопию» Томаса Мора»

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук и руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико высказались на страницах Белгазеты про «Аграрный недобизнес».

Но особое внимание привлекает диалог известных экономистов о «Дроздах – деревне будущего».

Романчук: Лукашенко напомнил про созданные в аграрной сфере научно-практические центры (НПЦ), чей помощью могут воспользоваться все хозяйства: «Задача ученых – взять под колпак технологий все сельхозпредприятия страны». При этом его «настораживает, что совсем недавно предлагали некоторые центры передать от НАН обратно в облисполкомы, райисполкомы». Поэтому поручил к середине этого года проанализировать работу данных НПЦ.

Просто песня! С трудом представляю, под какой «колпак технологий» возьмут предприятия АПК эти НПЦ, где остались работать только те, кто аграрную науку изучал еще по советским конспектам.

Государство вкладывает в АПК миллиарды долларов, постоянно говорит о поддержке села, создании одинаковых условий для жизни в городе и на селе, а наши деревни вымирают – уровень урбанизации Беларуси превысил 78%, на селе живет менее 2 млн. человек.

Кстати, за годы президентства Лукашенко численность сельского населения сократилась на 1,3 млн. Может, мы что-то не так делаем? Сам Лукашенко говорит, что приостановить отток трудоспособного населения в город невозможно без повышения качества жизни сельского населения, привлекательности аграрного труда и сельского образа жизни. Поэтому поручил «правительству совместно с регионами выработать действенный механизм реализации концепции «деревня будущего» с учетом региональных особенностей».

Но одновременно он же подписывает генпланы по увеличению численности городов на полмиллиона человек.

Заико: Это обычный дуализм, раздвоение личности. Ничего страшного. Что касается «деревни будущего». Предлагаю уже этим летом отправлять студенческие отряды на село, но не строить коровники, а обучать ИТ-грамоте деревенских руководителей.

Кстати, одна деревня будущего у нас уже есть – это Дрозды. Ее надо рекламировать, показывать и рассказывать о ней. Чтобы все видели фотографии «фермеров», которые растут на госбюджете. Я бы на въезде в Дрозды поставил памятник «В думах о будущем» в виде деда, который левой рукой дергает репку, а правой - чешет свою репу.

Романчук: Слушаешь Лукашенко – как будто читаешь «Утопию» Томаса Мора. «В каждом районном центре, агрогородке, деревне должны быть хорошие дороги, качественная вода, социальное обслуживание, обеспеченность необходимыми товарами и Интернет, желательно высокоскоростной», – говорит президент.

Заико: Он, конечно, прав. Если будет Интернет, то в Facebook появятся комьюнити председателей колхозов и совхозов, агрономов. Там они будут обсуждать яйценоскость, привесы и удои. Президенту будут докладывать про темы, которые обсуждаются в комьюнити. И таким образом он будет держать связь с «полевыми командирами».

Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно