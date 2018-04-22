Битва в Чижовке: Беларусь одолела Словакию в Кубке Федерации

21-22 апреля в Минске состоялся матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации (неофициального чемпионата мира для женских теннисных сборных) между сборными Беларуси и Словакии.

Победитель получал право в 2019 году продолжить борьбу в элите. Поэтому битва на «Чижовка-Арене» выдалась чрезвычайно упорной.

Александра Саснович — Яна Чепелова — 7:6 (8:6), 7:5

Во втором сете лидер сборной Беларуси проигрывала 1:5, но затем совершила потрясающий камбэк.

Арина Соболенко — Виктория Кужмова — 2:6 6:2 6:7(5)

Наша команда была близка к тому, чтобы одержать вторую победу. Но в третьем сете на тай-брейке чаша весов качнулась в сторону Словакии.

Арина Соболенко — Анна Шмидлова — 6:3, 6:4

Соперницы схитрили и выставили теннисистку, которую на игру первого дня заменили в последний момент «по медицинским показаниям. «Мы разгадали этот «замут» словацкого тренера», – сказала белорусская теннисистка на послематчевой пресс-конференции.

Александра Саснович — Виктория Кужмова — 1:6, 6:7 (3)

Но словацкий «джокер» из второй сотни мирового рейтинга снова сравняла счет в матче.

Таким образом, судьба противостояния решалась в парной встрече. Это настораживало: в двух последних матчах Кубка Федерации белорусские дуэты терпели поражения. Возможно, поэтому новый-старый капитан нашей сборной Татьяна Пучек выставила иной тандем.

Вера Лапко/Лидия Морозова — Виктория Кужмова/Анна Шмидлова — 6:3, 6:4

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

И этот ход себя оправдал. Беларусь одержала победу в матче со Словакией – 3:2.

А это, значит, что в феврале 2019-го.