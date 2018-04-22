.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Россияне запустили самолетики в поддержку Telegram. Фотофакт
Битва в Чижовке: Беларусь одолела Словакию в Кубке Федерации
Назван подозреваемый в отравлении Скрипалей: codename Gordon
Telegram предложил запустить из окон бумажные самолетики. Инструкция по сборке
Обложка дня. Кто спасет Запад?
Сравнение дня: Александр Григорьевич Ульянов-Ленин и Владимир Ильич Лукашенко
На ўкраінска-беларускай мяжы затрыманы журналіст Зміцер Галко
На субботнике Шуневич белил деревья, а Мясникович – пилил
Оказывается, строгая самооценка здоровья может его доконать
У Горадні вецер паваліў стэлу з надпісам «Шчаслівай дарогі». Фотафакт
Рижский суд арестовал ключевого адепта «русского мира» в Латвии
Минское «Динамо» вырвало победу в добавленное время
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых»
Спецовка дня. В чем Кочанова и полоцкие чиновники вышли на субботник
Как людоеда в пионеры посвятили
Мать рядового Коржича: погибший от выстрела танкового пулемета в Уручье был свидетелем по делу сына

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Статистика говорит, что белорусы стали богаче. Так ли это?
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Ці зьбягуць беларускія карыстальнікі ў Рунет?
Цифра дня. Сколько задолжал МАЗ, в который Семашко планировал вложить полмиллиарда долларов
Как крали в Стране Советов. Инфографика
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
Невзоров: «Присмотритесь к гербу Зимбабве. Там все скрепы, которыми сейчас живет и упивается Россия»
Тарас: «Десять с лишним лет доходило до наших товарищей, что они тут главные»
Соловьев напал на Казахстан – на его месте могла оказаться Беларусь
Как российская пропаганда извращает реальную картину: кейс Лаврова
Момент, когда государство напоминает пирата-неудачника
Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском
Ереван. «Бархатная революция» в фотографиях
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию
Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
22.04.2018
Михаил Миронович
Битва в Чижовке: Беларусь одолела Словакию в Кубке Федерации

21-22 апреля в Минске состоялся матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации (неофициального чемпионата мира для женских теннисных сборных) между сборными Беларуси и Словакии.

Победитель получал право в 2019 году продолжить борьбу в элите. Поэтому битва на «Чижовка-Арене» выдалась чрезвычайно упорной.

Александра Саснович — Яна Чепелова — 7:6 (8:6), 7:5

Во втором сете лидер сборной Беларуси проигрывала 1:5, но затем совершила потрясающий камбэк.

Арина Соболенко — Виктория Кужмова — 2:6 6:2 6:7(5)

Наша команда была близка к тому, чтобы одержать вторую победу. Но в третьем сете на тай-брейке чаша весов качнулась в сторону Словакии.

Арина Соболенко — Анна Шмидлова — 6:3, 6:4

Соперницы схитрили и выставили теннисистку, которую на игру первого дня заменили в последний момент «по медицинским показаниям. «Мы разгадали этот «замут» словацкого тренера», – сказала белорусская теннисистка на послематчевой пресс-конференции.

Александра Саснович — Виктория Кужмова — 1:6, 6:7 (3)

Но словацкий «джокер» из второй сотни мирового рейтинга снова сравняла счет в матче.

Таким образом, судьба противостояния решалась в парной встрече. Это настораживало: в двух последних матчах Кубка Федерации белорусские дуэты терпели поражения. Возможно, поэтому новый-старый капитан нашей сборной Татьяна Пучек выставила иной тандем.

Вера Лапко/Лидия Морозова — Виктория Кужмова/Анна Шмидлова — 6:3, 6:4

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

И этот ход себя оправдал. Беларусь одержала победу в матче со Словакией – 3:2.

А это, значит, что в феврале 2019-го.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
Сравнение дня: Александр Григорьевич Ульянов-Ленин и Владимир Ильич Лукашенко
Садальский: «Сонный народ в приказном порядке являлся с граблями на уборку территории»
Люди поднимали руки: «Мы безоружны»
«Слушаешь Лукашенко – как будто читаешь «Утопию» Томаса Мора»
Захарова проигнорировала дресс-код на вечеринке в небоскребе «Меркурий». Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY