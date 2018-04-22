Ирина Кабасакал обвенчалась и сменила фамилию: «У меня ребрендинг»

Диетолог взяла фамилию мужа – теперь она Яблонская.

Обряд венчания состоялся в воскресенье в церкви Марии Магдалины. Третьего супруга диетолога, а в прошлом главреда одиозного журнала Pingouin, зовут Дмитрий Яблонский.

Светская львица поделилась историей любви у себя в Facebook:

«Мы учились на одном курсе в медицинском университете – он на первом потоке, я – на втором. Он был звездой потока, а я просто хорошей студенткой. Мы жили в одном районе, практически рядом, ездили на одном автобусе до метро, ходили в одну поликлинику за справками…

Как же мы встретились наконец, через 18 лет после того, как должны были? Подробности знакомства описывать не буду – не хватит места в интернете. С первого взгляда, с первой встречи, у нас обоих было ощущение, что мы вместе 30 лет... у нас даже многие события, начиная с детства совпадают...

Расписались мы в марте и не делали из этого повода, потому как у каждого из нас это в третий раз. Спасибо нашим предыдущим партнерам за опыт!

Венчание для нас – серьезный шаг, к которому мы пришли вместе».

Ирина Кабасакал дополняет: она откровенно делится сокровенным, потому что у нее есть уважительная причина: «У меня ребрендинг. Попрошу уважать мое решение и запомнить мою новую фамилию. Прошу теперь меня переименовать во всех ваших источниках в Яблонскую Ирину Михайловну. Я люблю своего мужа и с гордостью ношу фамилию «Яблонская».

22 апреля фотографиями в сети активно делились и подруги виновницы торжества. «Закончилась Ирина Кабасакал и началась Ирина Яблонская», – так подписала снимок бизнес-тренер Светлана Зере.