Telegram предложил запустить из окон бумажные самолетики. Инструкция по сборке

В Рунете объявлена акцию в поддержку свободного интернета, которая приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера в России.

«Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 19:00», — говорится в сообщении из официального сервисного аккаунта Telegram.

Напомним, на полторы недели назад суд постановил заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 16 апреля Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов (миллионы адресов), в результате которых испытывали перебои в работе многие сайты и сервисы.

В воскресенье Роскомнадзор подтвердил блокировку IP-адресов Google, объяснив это тем, что компания позволяет Telegram осуществлять работу на территории России.

— Всего за неделю Роскомнадзор сделал то, что не удалось всем вместе взятым крупным оппозиционерам за 18 лет: дискредитировал действующую власть РФ насколько это вообще возможно, — комментирует последние события Telegram-канал «Кремлевский мамковед». — Однако иронично аплодировать еще рано, ведь следующим пробитым дном стала блокировка IP-адресов сервиса Google. Да-да, вы не ослышались: РКН замахнулся на «покорение» новых интернет-вершин!

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Тем временем в российском сегменте Telegram 22 апреля обсуждают объявленную акцию солидарности, отмечая, что непонятно, по времени какого часового пояса стоит запускать самолетики. Также в сети вирусно распространяются картинки, связанные с объявленным перфомансом.

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