.
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
#БНР100
Реклама на «Салiдарнасцi»
НОВОСТИ
Назван подозреваемый в отравлении Скрипалей: codename Gordon
Telegram предложил запустить из окон бумажные самолетики. Инструкция по сборке
Обложка дня. Кто спасет Запад?
Сравнение дня: Александр Григорьевич Ульянов-Ленин и Владимир Ильич Лукашенко
На ўкраінска-беларускай мяжы затрыманы журналіст Зміцер Галко
На субботнике Шуневич белил деревья, а Мясникович – пилил
Оказывается, строгая самооценка здоровья может его доконать
У Горадні вецер паваліў стэлу з надпісам «Шчаслівай дарогі». Фотафакт
Рижский суд арестовал ключевого адепта «русского мира» в Латвии
Минское «Динамо» вырвало победу в добавленное время
Песчаная буря на М1 спровоцировала аварии. Видеофакт
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском. Фотофакт
Жительница Омской области пожаловалась на плохие дороги. Ее обвинили в экстремизме
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых»
Спецовка дня. В чем Кочанова и полоцкие чиновники вышли на субботник
Как людоеда в пионеры посвятили
Мать рядового Коржича: погибший от выстрела танкового пулемета в Уручье был свидетелем по делу сына
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Ці зьбягуць беларускія карыстальнікі ў Рунет?
Цифра дня. Сколько задолжал МАЗ, в который Семашко планировал вложить полмиллиарда долларов
Как крали в Стране Советов. Инфографика
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
Невзоров: «Присмотритесь к гербу Зимбабве. Там все скрепы, которыми сейчас живет и упивается Россия»
Тарас: «Десять с лишним лет доходило до наших товарищей, что они тут главные»
Соловьев напал на Казахстан – на его месте могла оказаться Беларусь
Как российская пропаганда извращает реальную картину: кейс Лаврова
Момент, когда государство напоминает пирата-неудачника
Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Ереван. «Бархатная революция» в фотографиях
Картина маслом. Лукашенко осматривает чужую резиденцию
Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
22.04.2018
Tweet
Обложка дня. Кто спасет Запад?
Так выглядит свежий номер Der Spiegel.
Обложка дня. Штормовой Трамп
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
5
(оценок:
4
)
Главное
Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно
Сравнение дня: Александр Григорьевич Ульянов-Ленин и Владимир Ильич Лукашенко
Садальский: «Сонный народ в приказном порядке являлся с граблями на уборку территории»
Люди поднимают руки: «Мы безоружны»
Латынина: «Российская пропаганда ушла в астрал. И не вернулась»
Захарова проигнорировала дресс-код на вечеринке в небоскребе «Меркурий». Фотофакт
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com