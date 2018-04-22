Садальский: «Сонный народ в приказном порядке являлся с граблями на уборку территории»

Известный актер и блогер – о том, как в советские времена проходили субботники.

– Все началось с Ильича, который якобы однажды засветился на этом кремлевском корпоративе, а точнее, нес пресловутое бревно. Потом кто-то из долгожителей вспомнил, что не он нес, а его несли, но это уже было неважно, – пишет Станислав Садальский у себя в блоге. – Добровольный трудовой почин стал принудительно-популярным в советское время. У нас отбирался один из четырех выходных дней и сонный народ в приказном порядке (уважительных причин быть не могло) являлся с граблями на уборку территории.

Убирали, правда, хорошо, мы умеем втягиваться, особенно предвкушая грядущую трапезу в коллективе. А ею обычно и заканчивалась любая маевка…

Сегодня 148-я годовщина со дня рождения Ильича. Вы отметили ее трудовым подвигом?

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