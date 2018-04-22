Как в моду ворвался азиатский fusion-стиль в интерьерах, утопающих в «зелени»

Самый крупный мебельный форум, проходящий каждый апрель в Милане, задал тенденции в мире дизайна интерьеров.

Белорусские ценители ежегодно посещают Миланский салон, чтобы словить тренды и своими глазами увидеть новинки мебельных фабрик со всего мира. По просьбе «Салiдарнасцi», они поделились фотографиями с экспозиций Salone del Mobile.Milano 2018 и прокомментировали увиденное.

– Общее впечатление – в моде азиатский fusion-стиль в интерьерах, утопающих в «зелени», – рассказывают представители italmebel.by. – Главный тренд этого года – ультрамодные яркие цвета в обивках мягкой мебели и стульев: синий, зеленый, оранжевый, красный. Порадовало сочетание различных фактур, как в отделках корпусной мебели, так и в обивках мягкой мебели: мрамор и металл, кожа/экокожа и дерево, вельвет и «мешковина».

Также в тренде насыщенные серые и графитовые цвета в отделке корпусной мебели в стиле «модерн». Но их разбавляют яркими акцентами в интерьере – обои или ковры с принтами в виде «животных», «растений», затейливых разноцветных геометрических фигур.

Три полезных совета для белорусов, выбирающих итальянскую мебель