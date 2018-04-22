Сравнение дня: Александр Григорьевич Ульянов-Ленин и Владимир Ильич Лукашенко

Прошедшему субботнику в Беларуси 21 апреля и дню рождения вождя мирового пролетариата 22 апреля посвящается.

«Александр Григорьевич Ульянов-Ленин и Владимир Ильич Лукашенко», – разводят руками авторы Telegram-канала «ЪЪ».

Напомним, накануне в Беларуси традиционно прошел массовый добровольно-принудительный субботник, в котором участвовали и первые лица страны. Александр Лукашенко, потрудившись в Александрии, воспользовался случаем, и позже высказался журналистам о ценах, валюте и самогонке.

Слово «субботник» вошло в обиход 100 лет назад после того, как коммунисты одного из московских депо добровольно и бесплатно вышли на работу в майскую субботу.

Уже в июле 1919 года Владимир Ленин пишет статью «Великий почин», которая затем издается отдельной брошюрой. В ней он писал, что коммунистические субботники — это «победа над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над всеми привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину».

Субботники не могли изменить тяжелую экономическую ситуацию в России 1919 года, но стали частью активной пропагандистской кампании. Впрочем, уже в 1930-е годы они перестали быть добровольными, превратившись в позднем социализме в объект раздражения и насмешек.