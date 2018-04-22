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В мире
22.04.2018
Полиция начала брутально разгонять митингующих в Ереване

В воскресенье в полдень силовики начали силовой разгон с применением спецсредств. Лидер оппозиции, который наделен депутатской неприкосновенностью, задержан.

Это происходит после быстротечных переговоров лидера оппозиционной парламентской фракции «Елк», главы партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна с премьером Сержем Саргсяном, отставки которого добиваются протестующие. Премьер, отработавший ранее два президентских срока, назвал требования оппозиции «шантажом государства».

EVN Report передает, что на улицах вновь начались массовые задержания. Протестующих скручивают полицейские и помогающие им «красные береты». При этом сообщается о задержании Пашиняна, который, будучи депутатом, наделен неприкосновенностью.

Фото Reuters

Полиция использует светошумовые гранаты.

Как сообщает агентство Новости-Армения, участники акции поднимают вверх руки в знак того, что они безоружны. Ситуация напряжена.

 
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