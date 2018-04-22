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Общество
22.04.2018
Салiдарнасць
На субботнике Шуневич белил деревья, а Мясникович – пилил

Накануне глава государства и многие чиновники из его окружения наводили порядок в родных местах. Но не все.

Фото mvd.gov.by

Министр внутренних дел Игорь Шуневич, который родом из Луганской области, облагораживал территорию Республиканского госпиталя МВД.

Фото mfa.gov.by

Министр иностранных дел Владимир Макей, малой родиной которого является деревне Некрашевичи Кореличского района, сажал саженцы берез, елей и сосен в лесу в Смолевичском районе под Минском.

Фото sovrep.gov.by

А вот председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович наводил порядок на территории дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в Несвижском районе Минской области. Кстати, малой родиной бывшего премьера является как раз-таки Несвижский район – деревня Новый Снов.

Напомним, Александр Лукашенко с сыновьями был на субботнике в родных краях – в Александрии.

 
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