Захарова проигнорировала дресс-код на вечеринке в небоскребе «Меркурий». Фотофакт

Дипломат российского МИД, а по совместительству поэтэсса-песенник Мария Захарова – частый гость Московского международного кинофестиваля. И регулярно удивляет своим выбором нарядов.

Во второй день 40-ого Московского международного кинофестиваля в небоскребе Меркурий Сити Тауэр прошла традиционная белая вечеринка журнала The Hollywood Reporter, сообщает Сплетник.

Мероприятие собрало десятки местных публичных персон, которые – в подавляющем большинстве – пришли в белых нарядах, как и было прописано в дресс-коде. Представитель МИД России Мария Захарова же, которая ранее на ведомственном брифинге «блеснула» обвинением британских спецслужб в убийстве Григория Распутина, предпочла выделиться.

Главред The Hollywood Reporter Мария Лемешева и Мария Захарова

Дипломат сделала ставку на яркое платье в цветовой гамме от желтого до фуксии, а в макияже сделала акцент на губы, накрасив их розовым.