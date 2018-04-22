Оказывается, строгая самооценка здоровья может его доконать

Свежее научное исследование выявило удивительную связь между тем, что у людей в голове, и их здоровьем. Наши представления о собственной тренированности играют очень важную роль.

То, насколько здоровым вы себя чувствуете, определяется не только тем, сколько времени вы уделяете физическим нагрузкам и упражнениям, но и тем, сравниваете ли вы себя со своими знакомыми и друзьями.

Если вы уже поняли, что не справляетесь с тем графиком тренировок, которого в начале этого года сами себе обещали придерживаться, попытайтесь не зацикливаться на том, сколько упражнений вы были обязаны выполнить, но не сделали.

Ученые выяснили: если относиться чересчур серьезно к своей физической активности и постоянно думать, что ты недорабатываешь, то такими мыслями действительно можно превратить себя в не очень здорового человека.

В Стэнфордском университете (США) исследовали данные о смертности, относящиеся к 61 тысяче взрослых. В течение 21 года собирались сведения о том, как люди упражняли свое тело и - главное - что они думали про то, как они выглядят на фоне своих сверстников. В рамках этого срока некоторые из наблюдаемых скончались от различных болезней.

Проанализировав разные факторы, которые могли влиять на здоровье участников исследования, ученые обнаружили нечто неожиданное.

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Те люди, которые считали, что не упражняются столько же, сколько их знакомые сверстники, умирали в более молодом возрасте, чем те, кто думал, что упражняется больше - даже если реальный объем тренировок был одинаковым у тех и других.

Причем эффект сохранялся, даже когда ученые учитывали разное состояние здоровья участников и такие факторы как курение.

Конечно, занятия фитнесом, оздоровительные упражнения увеличивают ожидаемую продолжительность вашей жизни. Однако из этого исследования можно сделать вывод, что и наши представления о собственной тренированности тоже играют важную роль.

Автор исследования Октавия Зарт рассказала, что к этой теме ее подтолкнул личный опыт. Когда она начала учебу в высшей школе в Калифорнии, она обнаружила, что окружена людьми, постоянно одетыми так, словно они либо собрались в спортзал или на пробежку, либо возвращаются оттуда.

Раньше, когда Октавия жила в Лондоне, она считала себя вполне спортивной девушкой - часто ездила на велосипеде, ходила в тренажерный зал, но тут она вдруг почувствовала, что явно уступает в тренированности своим однокурсникам.

Она подумала: а что если одни только мысли о том, что ты менее других тренируешь свое тело, влияют на твое здоровье? И она оказалась права.

Зарт обнаружила, что у людей, пессимистично воспринимающих свой уровень подготовки на фоне сверстников, риск смертности на 71% выше, чем у тех, кто относится к своим достижениям в фитнесе с оптимизмом.

На первый взгляд вывод Зарт может показаться удивительным, но существуют как минимум три возможных причины того, почему наши представления о чем-то - в данном случае об уровне своей тренированности - могут влиять на здоровье.

Первая - довольно простая: мысли о том, что мы тренируемся недостаточно, могут нас угнетать, ввергать в стресс.

Видя вокруг себя фанатов здорового образа жизни, постоянно читая об этом в соцсетях, вы невольно можете забеспокоиться, ваша тревога начнет нарастать и превратится в хронический стресс, разрушающий ваше здоровье.

Или всё дело в мотивации? Возможно, если вы уже и так считаете, что ведете физически активную жизнь, то это заставляет вас поддерживать реноме атлета и тренироваться еще больше?

Такая мысль вполне подкрепляется исследованием 2015 года, показавшим: если вы поверили в то, что физически подготовлены хуже, чем ваши знакомые и друзья, то крайне низка вероятность того, что год спустя вы вообще будете заниматься фитнесом.

Учитывая то, что мы знаем о так называемых групповых нормах (принятых в той или иной социальной группе правилах поведения и взаимоотношений) и о том, что большинство из нас обычно старается делать то, что делают другие, это особенно удивительно.

Но, может быть, достижения наших знакомых на ниве фитнеса обескураживают нас, и нам проще всё бросить, чем пытаться угнаться за другими.

Третья возможная причина того, что наши негативные мысли влияют на здоровье, - эффект, обратный плацебо.

Довольно давно установлено: вера человека в силу лекарства может усилить его действие в организме. Эффект, обратный плацебо, называют ноцебо: когда ожидания негативны, то и действие лекарства слабее.

Так что, возможно, те люди, которые занимались не меньше, чем их знакомые, но не сознавали этого, просто сами себя лишали преимуществ здорового образа жизни, который они на самом-то деле вели.

Возьмем для примера обслуживающий персонал гостиниц. На протяжении рабочего дня им приходится проходить по коридорам отеля довольно значительные расстояния, толкать тяжелые тележки с полотенцами, пылесосить в номерах, мыть ванные комнаты, менять постельное белье… Но они не воспринимают это как физические упражнения, показало исследование 2007 года.

Тогда Алия Крам, также исследователь из Стэнфорда, рассказала половине из участников исследования, как много они на самом деле упражняются и что это очень полезно для них.

Через месяц члены этой группы работников отелей сбросили вес, у них понизилось кровяное давление. Как только они стали рассматривать свою работу как возможность поупражняться, их физическое состояние улучшилось.

Возможно даже, они начали более энергично пылесосить. А может, просто дело в эффекте плацебо. Всё это напомнило мне еще об одном исследовании - 2003 года, когда ученые пришли к выводу, что наши представления о собственном возрасте коррелируются с состоянием нашего здоровья и тем, каким оно будет в старости.

Тогда семи тысячам госслужащих был задан вопрос: когда именно, по их мнению, заканчивается средний возраст и начинается старость?

Ханна Купер и профессор сэр Майкл Мармот проанализировали, как ответы коррелируются с состоянием здоровья участников исследования, и обнаружили: те, кто назвал возрастом начала старости 60 лет или меньше, позже с большей долей вероятности сталкивались с серьезными болезнями сердца, чем те, кто указал возраст в 70 лет и старше.

Ответ на этот простой вопрос, заданный учеными, судя по всему, отражает представления людей о собственном здоровье.

Может быть, они называют 60 лет, поскольку ощущают себя старыми из-за проблем со здоровьем. А может, они чувствуют, что им осталось не так много, а раз так, то и заниматься своим здоровьем, упражняться ни к чему (что, со своей стороны, тоже в итоге влияет на их здоровье).

А может, они просто сильней, чем другие, переживают по поводу неизбежного наступления старости, это их беспокоит и, соответственно, оказывает влияние на здоровье.

Возможно, вы уже заметили, что эти три последних объяснения очень похожи на те, с помощью которых в первом исследовании про упражнения объяснялись механизмы того, как это работает.

Конечно, мы пока не можем ответить на все возникающие вопросы, но в этом явно что-то есть. Становится все яснее: наши представления о собственном здоровье очень важны.

И это ставит тех, кто настаивает на пользе интенсивных упражнений и здорового образа жизни, в не очень ловкое положение.

С одной стороны, это правда - упражнения полезны для здоровья. С другой - такие исследования, как то, о котором мы рассказали, предполагают: чем выше требования к себе, тем выше вероятность срыва. И пока мы не разберемся, какой именно из этих механизмов обеспечивает наибольшую ожидаемую продолжительность жизни, наши рекомендации не будут работать.

Ну а я, между тем, постараюсь всегда позитивно оценивать то, что делаю, и по возможности избегать общения со знакомыми, бегающими марафоны.