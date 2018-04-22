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22.04.2018
Валерий Томилин
Рижский суд арестовал ключевого адепта «русского мира» в Латвии

«Салідарнасць» рассказывает, кто же это он такой и в чем его обвиняют.

Александр Гапоненко в пятницу был задержан Полицией безопасности. Ранее в отношении него было открыто уголовное дело по статье 80, ч.1 УК «деятельность, направленная против суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя».

В доме арестанта проведен обыск, изъяты вещественные доказательства, сообщает Delfi.lv. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал мерой пресечения арест.

Александр Гапоненко – представитель Штаба защиты русских школ и главы «Конгресса неграждан». В официальных российских СМИ его называют «правозащитником», но на самом деле это не так – главной задачей всех организаций, в которых он участвовал, является продвижение идей «русского мира» на территории Латвии. Такая деятельность не является правозащитной.

С 2009 года Гапоненко получал финансирование из созданного Владимиром Путиным фонда «Русский Мир». Также он наиболее активно публикуется на таких «правозащитных» ресурсах, как прокремлевский шовинистский ресурс «Имхоклуб» (основатель которого в Латвии также находится под следствием «за разжигание межнациональной розни»), «Русская Народная Линия» (сайт под лозунгом «Православие. Самодержавие. Народность») и очередном проекте Кремля Sputnik Латвия.

Также он возглавляет Прибалтийское отделение Изборского клуба, в который входят адепты «русского мира» со всего мира – Дугин, Проханов, Шевченко, Аверьянов и их сотоварищи. На сайте этого клуба значится сфера научных интересов Гапоненко: строительство русской нации и русской цивилизации; русская история; русская культура; теория и практика применения «мягкой силы».

16 апреля «правозащитник» опубликовал у себя в Facebook провокационную статью, в которой пытался убедить латвийцев, что «в мае американцы проведут в Риге показательные учения по организации этнических чисток». Там же он утверждал, что «замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а затем Полиция Безопасности проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационного лагеря на территории стадиона «Сконто».

Против Гапоненко уже заводили дело, но по другой статье – за «разжигание межнациональной розни». Тогда он разместил в социальной сети Facebook статью, в которой утверждал, что «латвийское правительство готовит своих граждан к большой войне» и «ориентируется на довоенные мягкие нацистские режимы».

На своих страницах в социальных сетях мужчина клеймит «англосаксов», предупреждает о надвигающихся больших войнах и геноциде русских в странах Балтии.

Власти Латвии не на шутку разозлились на пропагандистов «Русского Мира» – им все чаще перекрывают кислород. И это можно понять – небольшая страна соревнуется с огромной агрессивной державой, вбрасывающей сотни миллионов долларов на то, чтобы ее знали и боялись по всему миру. К счастью, в Латвии, судя по всему, этот фокус не пройдет.

 
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