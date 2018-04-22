Минское «Динамо» вырвало победу в добавленное время

21 апреля стартовал 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

Луч – Слуцк – 0:3 (Шикавка, 10, 88, Маров, 21, в свои ворота)

Абсолютный дебютант высшей лиги вживается в роль регулярного поставщика очков соперникам.

Динамо Мн – Гомель – 2:1 (Нойок, 5, Макась, 90+3 – Конате, 32)

«Гомель» забил первый гол в нынешнем чемпионате, но это ему не помогло. Уже в добавленное время хозяева вырвали победу, воспользовавшись провалом – в прямом и переносном смыслах – защитника южан.

Торпедо-БелАЗ – Минск – 2:1 (Котляров, 25, Климович, 59 – Антилевский, 66)

Жодинский «самосвал» пока едет со скрипом. Но едет.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1.Динамо Мн – 10 (после 4 матчей)

2.БАТЭ – 9 (3)

3.Слуцк – 8 (4)

4.Витебск – 7 (3)

5.Днепр – 7 (3)

6.Торпедо-БелАЗ – 7 (4)

7.Торпедо – 5 (3)

8.Динамо Бр – 4 (3)

9.Неман – 3 (3)

10.Ислочь – 3 (3)

11.Гомель – 2 (4)

12.Минск – 2 (4)

13-14.Шахтер – 1 (3)

13-14.Смолевичи – 1 (3)

15.Луч – 1 (4)

16.Городея – 0 (3)

22 апреля состоятся еще три матча.