Минское «Динамо» вырвало победу в добавленное время

21 апреля стартовал 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
Луч – Слуцк – 0:3 (Шикавка, 10, 88, Маров, 21, в свои ворота)
Абсолютный дебютант высшей лиги вживается в роль регулярного поставщика очков соперникам.
Динамо Мн – Гомель – 2:1 (Нойок, 5, Макась, 90+3 – Конате, 32)
«Гомель» забил первый гол в нынешнем чемпионате, но это ему не помогло. Уже в добавленное время хозяева вырвали победу, воспользовавшись провалом – в прямом и переносном смыслах – защитника южан.
Торпедо-БелАЗ – Минск – 2:1 (Котляров, 25, Климович, 59 – Антилевский, 66)
Жодинский «самосвал» пока едет со скрипом. Но едет.
Турнирная таблица на данный момент выглядит так:
1.Динамо Мн – 10 (после 4 матчей)
2.БАТЭ – 9 (3)
3.Слуцк – 8 (4)
4.Витебск – 7 (3)
5.Днепр – 7 (3)
6.Торпедо-БелАЗ – 7 (4)
7.Торпедо – 5 (3)
8.Динамо Бр – 4 (3)
9.Неман – 3 (3)
10.Ислочь – 3 (3)
11.Гомель – 2 (4)
12.Минск – 2 (4)
13-14.Шахтер – 1 (3)
13-14.Смолевичи – 1 (3)
15.Луч – 1 (4)
16.Городея – 0 (3)
22 апреля состоятся еще три матча.