Как пить вино: инструкция для чайников

«Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков отучать», — заявил Александр Лукашенко.

Рисунок Валерия Барыкина

Выступая на субботнике, глава государства рекомендовал привыкать к европейскому варианту потребления дара лозы: «Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного».

«Апрельские тезисы» Александра Лукашенко «Салідарнасць» в целом разделяет. Хотя, заметим, хороший самогон – это вещь! Например, настоянный на имбире…

В общем, для тех, кто решил на этот раз прислушаться к главе государства и перейти с «бормотухи» на «пино гриджо», публикуем пошаговую инструкцию от Invisible.

Шаг 1. Охладить

У каждого вина есть своя идеальная температура, при которой оно как следует раскроется. И вино надо до нее довести. Не обязательно стоять над ним с градусником: просто, не анализируя, белые закидываем в холодильник на пару часов, красные — минут на 30-40.

Нет холодильника под рукой — тогда ведро, таз или раковина с ледяной водой. Зимой вино можно убрать на балкон, если там не минус 30, и на всякий случай надо будет проверять каждые минут 10, как у вина дела.

Шаг 2. Открыть

Открывать вино — дело лучших, все присутствующие (герань и кот) смотрят на вас. Права на ошибку нет, улыбаемся, проворачиваем все легко и изящно.

Чем открывать:

Есть нож сомелье — он 2 в 1, и штопор, и нож, на картинке он третий слева. И есть штопор пролетарский — спиралька, иногда с рычагами для извлечения пробки.

Если что, бояться ножа сомелье не надо, его осваивают даже самые трепетные и неумелые граждане, а удобство при использовании такого просто зашкаливает. Короче говоря, советуем.

Как открывать вино:

Делай раз: Естественно, полюбоваться бутылкой, заинстаграмить. Только не надо встряхивать и вертеть вверх дном в поисках лучшего ракурса, особенно игристые и возрастные красные. Игристые потом будут открываться слишком буйно, а в почтенных красных взбаламутится винный осадок.

Делай два: Снять фольгу с пробки — тут и пригодится специальный ножичек у ножа сомелье. Если у вас штопор пролетарский, срежьте фольгу обычным коротким ножом или крепкими маникюрными ножницами. Некоторые заботливые производители приделывают к фольге специальный хвостик, за который можно дернуть, чтобы потом легко все снять.

Делай три: Аккуратно ввести спираль ножа сомелье или штопора, на три оборота. Соблюдать вертикальное положение, чтобы спираль не закосила и не раскрошила пробку.

Делай четыре: Момент Х — извлечь пробку. Если у вас нож сомелье, сначала упритесь о горло бутылки верхним рычажком, потом, когда пробка наполовину вылезет, нижним. Теперь мягко пробку вытягивайте — сильно тужиться не придется. Если штопор пролетарский — ну там как-то все само происходит, тянешь, пока не вылезет.

Делай пять: Протереть горлышко (бутылки, не свое) салфеткой и гордо оглядеть зрителей. И пусть процесс открытия видел только кот-пофигист, все равно вы герой.

Как открывать игристое:

Делай раз: Главное — не совершать резких движений, бутылку не трясти. Спокойно достать и поставить на стол.

Делай два: Дернуть за хвостик (у игристых он почти всегда есть), снять фольгу. Открутить проволоку (она называется мюзле), пробку придерживать большим пальцем.

Делай три: Взять бутылку в рабочую руку (напоминаем — у правшей правая, у левшей левая), наклонить под углом 45 градусов. Горлышко направить в сторону — не себе в подбородок и не на людей рядом, не то будут жертвы.

Делай четыре: Крепко придерживать пробку нерабочей рукой, рабочей мягко проворачивать бутылку то в одну, то в другую сторону. Пробка сама потихоньку вылезет.

Делай пять: Почувствовав, что пробка вот-вот вырвется наружу, сосредоточиться и не дать ей улететь в потолок. Или дать.

Шаг 3. Раздышать

Если вино белое, розовое или игристое — его надо просто открывать и пить, шаг 3 пропускаем. Есть исключение — бочковые белые подороже, их нужно открыть минут за 10 до распития. Чтобы раздышались, распушили хвост.

Если у вас красное — ему точно понадобится время на подышать. Насытившись кислородом, вино раскрепощается и выдает все свои тайны. Особенно нужно продышаться молодым-резвым красным (года 2-3), чтобы сбавили резкость и напор, и зрелым (от 7-8 лет) — чтобы ушла затхлость и проявилась вся возрастная элегантность.

Раздышать вино можно 2 способами:

1.Просто открыть заранее. Вино супермаркетное бюджетное открываем минут за 5 до распития, «средний класс» — за 20-30 минут, а что-то старое (от 7 лет) и дорогое — за час-два.

2.Аэрировать. Проще говоря — перелить вино в кувшин, увеличить площадь соприкосновения с воздухом, а заодно и скорость раскрепощения вина. Для еще большей скорости, можно попереливать вино из кувшина в кувшин, только бережно, без истерик. Кувшин сойдет любой, хоть самый дешевый из Икеи, большую банку от огурцов тоже можно использовать. Наливать надо не всю бутылку, а часть, где-то треть максимум. Раздышать одну партию, выпить, потом раскрепощать следующую. Время нахождения в кувшине — минут 10-20, а если вино ну совсем уж «илитное» — то подольше.

Отступление от темы:

Есть еще слово декантация. Это почти то же, что аэрация, только с дополнительным прибабахом. Вино переливают в вазу дурацкой особой формы, она же декантер, там оно аэрируется. Главное потом, когда вино переливают в бокал: декантер в своих изгибах задерживает винный осадок, который так в бокал бы и лез, если бы ему дали волю. Осадок этот есть далеко не во всех винах — он появляется в вине на 7-10 год жизни. Естественно, такие мы не распиваем на постоянной основе. Поэтому часто практиковать декантацию и заводить эту странную вазу в хозяйстве необязательно. Она будет пылиться без дела, либо теща конфискует ее под букеты.

Шаг 4. Налить: сколько и куда

Под красное и белое нужен стандартный винный бокал объемом 300-450 мл. Наливать не доверху, как чай, заполнять примерно на треть. Визуально — вино должно быть на уровне самой широкой части бокала. Тогда площадь контакта вина с воздухом максимальна, и оно может как следует подышать еще и в бокале, ну и поддать в связи с этим больше прелестей.

Для игристого нужен узкий бокал объемом 150-200 мл. Заполнять на 3/4, в общем, лить, пока пена совсем нагло наружу не полезет.

Шаг 5. Пить

Конечно, иногда можно всеми предыдущими правилами взять и пренебречь. Открыть вино ключами от гаража, пить теплым, из картонного стакана. Главное, помнить одну мудрость и неукоснительно следовать ей: «Пей вино так, как ты бы хотел, чтобы оно пило тебя».

Как выбрать вино в супермаркете