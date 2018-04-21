Песчаная буря на М1 спровоцировала аварии. Видеофакт

В ГАИ сообщают об одном пострадавшем.

Фото тут и далее читателей TUT.BY

На трассе М1 (Брест — Минск — граница России), на участке дороги между Дзержинском и Барановичами, — песчаная буря. Непривычное для Беларуси явление вызвало множество ДТП, о нем в редакцию TUT.BY сообщили читатели.

«Виртуальный Брест» опубликовал видео с места ДТП на М1, сделанное в первые минуты после аварии:

— В дежурной службе отметили, что информации о серьезных авариях в связи с ветром не поступало. Вместе с тем имел место факт, когда водитель легкового автомобиля, следовавшего за фурой, не успел вслед за ней вовремя притормозить, в результате чего произошло столкновение. Один человек пострадал, — сообщила информацию от ГАИ БЕЛТА.

Напомним, что синоптики объявили на 22 апреля оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.