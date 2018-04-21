.
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
#БНР100
Реклама на «Салiдарнасцi»
НОВОСТИ
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском. Фотофакт
Жительница Омской области пожаловалась на плохие дороги. Ее обвинили в экстремизме
Ереван. «Бархатная революция» в фотографиях
Черный дым над столицей: что горело в Зеленом Луге
Праца мары ў Чэхіі: заробак заплацяць за жыцьцё ў цэнтры гораду
Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний и закрытии полигона
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Белорусские десантники примут участие в учениях, которые пройдут вблизи Крыма
Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?
Родители детей-инвалидов три дня сидят в здании польского Сейма. Фотофакт
Лукашенко снял с должности начальника одного из департаментов МЧС
З’езд абраў новае кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў
Капитан брестского «Динамо» выдумал падение, которого не было. Но ему не поверили
В Брестской области на М1 столкнулись три автомобиля, один водитель погиб
Полиция Еревана задержала более двух сотен протестующих. Видео
Улады дазволілі мітынг і шэсьце на Чарнобыльскі шлях, але скарацілі акцыю на гадзіну
«Герой» дня: после жаркого конфликта водитель снял штаны. Видеофакт
Отставки: «Да что же такое делается? Сначала Венгер, затем Лебедько, а там может и…»
Суд признал ОАО «Мотовело» банкротом. Ликвидация — до 20 декабря 2018 года
Статкевич призывает присоединиться к официальному празднованию Первомая. Но со своими лозунгами
Невзоров: «Присмотритесь к гербу Зимбабве. Там все скрепы, которыми сейчас живет и упивается Россия»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»
«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых»
Промоутер пива не знала, что наниматель выставит ее фото в соцсети и предложит угадать размер груди
Романчук: «Я знаю, какой вопрос будет вынесен на референдум»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Тарас: «Десять с лишним лет доходило до наших товарищей, что они тут главные»
Соловьев напал на Казахстан – на его месте могла оказаться Беларусь
Как российская пропаганда извращает реальную картину: кейс Лаврова
Момент, когда государство напоминает пирата-неудачника
Што рабіць бацькам, калі сын пайшоў у войска
Признания офицера ФСБ: «За пряник мы стали рабами»
Чаго чакаць беларусам ад Трэцяй сусветнай вайны
Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
21.04.2018
Салiдарнасць
, фото Сергей Гапон
Tweet
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском. Фотофакт
В объективе – события субботы на «Линии Сталина».
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
5
(оценок:
1
)
Главное
Генерал СМЕРШ, не любивший Путина
Мать рядового Коржича: погибший от выстрела танкового пулемета в Уручье был свидетелем по делу сына
VIP-субботник: где работают Лукашенко, Кобяков и другие топ-руководители
Прокопеня: почему в новой экономике придется думать по-новому
Лукашенко на субботнике – о ценах, валюте и самогонке
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com