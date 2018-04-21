Девушка в красном: с кого началась цветная фотография

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Песок, огонь и хруст авто под гусеницами – это танковый биатлон под Минском. Фотофакт
Жительница Омской области пожаловалась на плохие дороги. Ее обвинили в экстремизме
Ереван. «Бархатная революция» в фотографиях
Черный дым над столицей: что горело в Зеленом Луге
Праца мары ў Чэхіі: заробак заплацяць за жыцьцё ў цэнтры гораду
Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний и закрытии полигона
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Белорусские десантники примут участие в учениях, которые пройдут вблизи Крыма
Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?
Родители детей-инвалидов три дня сидят в здании польского Сейма. Фотофакт
Лукашенко снял с должности начальника одного из департаментов МЧС
З’езд абраў новае кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў
Капитан брестского «Динамо» выдумал падение, которого не было. Но ему не поверили
В Брестской области на М1 столкнулись три автомобиля, один водитель погиб
Полиция Еревана задержала более двух сотен протестующих. Видео
Улады дазволілі мітынг і шэсьце на Чарнобыльскі шлях, але скарацілі акцыю на гадзіну
«Герой» дня: после жаркого конфликта водитель снял штаны. Видеофакт
Отставки: «Да что же такое делается? Сначала Венгер, затем Лебедько, а там может и…»
Суд признал ОАО «Мотовело» банкротом. Ликвидация — до 20 декабря 2018 года
Статкевич призывает присоединиться к официальному празднованию Первомая. Но со своими лозунгами
Невзоров: «Присмотритесь к гербу Зимбабве. Там все скрепы, которыми сейчас живет и упивается Россия»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»
«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых»
Промоутер пива не знала, что наниматель выставит ее фото в соцсети и предложит угадать размер груди
Романчук: «Я знаю, какой вопрос будет вынесен на референдум»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Тарас: «Десять с лишним лет доходило до наших товарищей, что они тут главные»
Соловьев напал на Казахстан – на его месте могла оказаться Беларусь
Как российская пропаганда извращает реальную картину: кейс Лаврова
Момент, когда государство напоминает пирата-неудачника
Што рабіць бацькам, калі сын пайшоў у войска
Признания офицера ФСБ: «За пряник мы стали рабами»
Чаго чакаць беларусам ад Трэцяй сусветнай вайны
Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
21.04.2018
Люся Мовсесян, birdinflight.com
Девушка в красном: с кого началась цветная фотография

В 1907 году братья Люмьер начали делать фотопластины для цветной съемки. Одним из пионеров цветной фотографии — тогда весьма непростого занятия — был Мервин О’Горман. Его снимки «блондинки в красном» настолько удачны, что их можно отнести к 1960-м или 1970-м. Личность же модели еще три года назад была загадкой для исследователей.

Кристина на пляже, 1913 год. Тут и далее фото Royal Photographic Society Collection

Цветная эра

Эксперименты с цветными фотографиями вели еще в первой половине XIX века. Но тогда этим занимались немногочисленные энтузиасты: диапазон цветов был ограничен, изображения выходили размытыми, а для съемки требовались одновременно три объектива.

Пока ученые изучали природу цвета и искали способ его приручить, обычные фотографы привлекли художников, которые вручную раскрашивали черно-белые снимки.

Прорыв случился, когда братья Луи и Огюст Люмьеры разработали Autochrome — первую относительно практичную и коммерчески успешную технологию создания цветных фотографий.

В 1907 году Люмьеры начали производство фотографических пластин для цветной съемки, положив начало эре цветной фотографии.

Технология автохрома основана на использовании стеклянных фотопластин, покрытых картофельным крахмалом, прозрачные зернышки которого окрашены в три основных цвета: красный, синий, зеленый.

Готовая пластина представляет собой трехцветный фильтр, каждый квадратный дюйм которого покрыт 4 миллионами зернышек крахмала.

Кристина в красной накидке, 1913 год

Такие пластины вставляли в обычный фотоаппарат, что сделало автохром первой массовой технологией цветной съемки. К 1913 году фабрика братьев Люмьер в Лионе выпускала в день по 6 тысяч пластин разного размера.

У автохрома был один существенный недостаток: эта технология не оставляла простора для манипуляций с изображением — красота снимка зависела главным образом от способности фотографа поймать идеальный кадр.

Кроме того, съемка автохромом внутри помещения требует продолжительной выдержки, поэтому снимать предпочтительнее на улице при естественном освещении, которое чрезвычайно капризно.

Пионер

С учетом того, как сильно цветная фотография изменила мир, удивительно, насколько мало известно об опытах одного из пионеров этого жанра — Мервина О’Гормана.

В XXI веке цифровое поколение с удивлением открывает для себя цветные фотографии, сделанные им более ста лет назад. Специалисты, конечно, знали о работах О’Гормана, но и им пришлось биться не один год, чтобы собрать хоть какую-то информацию о снимках.

Подполковник О’Горман, британец ирландского происхождения, не был профессиональным фотографом. Он был инженером, притом выдающимся — руководил созданием первых британских самолетов и сделал заметный вклад в издание первого британского сборника правил дорожного движения. А в качестве хобби писал стихи, рисовал и фотографировал.

В 1913 году О’Горман, используя автохром, создал серию портретов юной блондинки. На всех снимках девушка одета в красное: красный купальный костюм, красная блуза, красная накидка с капюшоном.

Вероятно, это была просьба фотографа — при использовании автохрома лучше всего получаются самые яркие цвета.

Ничего не зная об этих фотографиях, невозможно угадать, в какое десятилетие они сделаны. Можно подумать, что съемка относится к 50-м, или 60-м, или 70-м годам.

И дело не только в том, что в кадре нет никаких особых примет эпохи: все, что мы видим, — пляж или сад, где позирует светловолосая девушка.

Дело в невероятном художественном чутье человека, который умудрился создать столь совершенные снимки, используя весьма несовершенное по современным меркам оборудование.

Еще нужно учесть, что О’Горман работал с фотопластинами (фотопленки еще не существовало), а значит, у него практически не было права на ошибку.

Это в последующие десятилетия у фотографов вместе с пленочными фотоаппаратами появилась возможность отщелкать десяток-другой однотипных кадров, чтобы потом выбрать лучший (про объемы памяти, доступные в цифровую эпоху, и говорить нечего). У О’Гормана была только одна попытка.

Кристина в воде, 1913 год. Фото Royal Photographic Society Collection

Незнакомка

Есть еще одна причина, по которой работы подполковника оставались предметом особого интереса, — личность его прекрасной модели.

Эта девушка — одна из первых в мире людей, запечатленных на цветной фотографии. Тем не менее на протяжении целого века о модели достоверно было известно только одно: ее звали Кристина — так О’Горман писал на снимках.

Долгое время считалось, что это его дочь, но оснований у этой версии никогда не было. Наверное, кто-то просто допустил такую вероятность, кто-то повторил за ним, и постепенно предположение стали воспринимать как общеизвестный факт.

Скептики указывали на отсутствие каких-либо задокументированных данных о том, что у Мервина О’Гормана вообще были дети. Кроме того, он состоял в браке с женщиной, которая была на 18 лет старше него, — когда они поженились, супруге О’Гормана Флоре было 44 года.

Учитывая эпоху, рождение детей в таких обстоятельствах выглядит маловероятным.

Кристина у пруда, 1913 год. Фото Royal Photographic Society Collection

Точки над «i»

Идентифицировать модель О’Гормана удалось всего несколько лет назад благодаря прессе и случайности. После того как в 2015 году несколько работ полковника были выставлены в Национальном музее медиа в Брэдфорде, о таинственной Кристине написали британские газеты.

Тогда инженер на пенсии Стивен Риддл вспомнил о коллекции стереоскопических слайдов О’Гормана, доставшейся ему в наследство от тестя.

Изучив слайды, пенсионер обнаружил групповые снимки, из подписей к которым следовало, что на них запечатлены Эдвин и Дейзи Беван с дочерьми Анной и… Кристиной.

Риддл сообщил о своей находке в упомянутый музей медиа, где хранится коллекция работ О’Гормана, принадлежащая Королевскому фотографическому обществу.

С помощью новых материалов специалисты выяснили, кем была девушка с длинными светлыми волосами.

Ее звали Кристина Элизабет Фрэнсис Беван, она родилась в Лондоне 8 марта 1897 года. На момент съемки ей было 16. Отец Кристины, философ и преподаватель Королевского колледжа Лондона Эдвин Роберт Беван, был близким другом О’Гормана.

Пикник на пляже, 1913 год. Royal Photographic Society Collection

По словам музейного куратора Колина Хардинга, Беваны жили по соседству с О’Горманами в лондонском Челси, семьи близко дружили и вместе проводили отпуск.

О’Горман фотографировал Кристину во время летней поездки в английское графство Дорсет. Пляж, на котором сделана часть снимков, идентифицировали как бухту Лулворт, одно из красивейших мест на британском побережье.

О дальнейшей судьбе модели О’Гормана по-прежнему ничего не известно. Согласно генеалогической базе данных The Peerage, Кристина скончалась в 1981 году в возрасте 84 лет. 86-летний О’Горман умер в 1958-м в Лондоне.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Генерал СМЕРШ, не любивший Путина
Мать рядового Коржича: погибший от выстрела танкового пулемета в Уручье был свидетелем по делу сына
VIP-субботник: где работают Лукашенко, Кобяков и другие топ-руководители
Прокопеня: почему в новой экономике придется думать по-новому
Лукашенко на субботнике – о ценах, валюте и самогонке
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY