Девушка в красном: с кого началась цветная фотография

В 1907 году братья Люмьер начали делать фотопластины для цветной съемки. Одним из пионеров цветной фотографии — тогда весьма непростого занятия — был Мервин О’Горман. Его снимки «блондинки в красном» настолько удачны, что их можно отнести к 1960-м или 1970-м. Личность же модели еще три года назад была загадкой для исследователей.

Кристина на пляже, 1913 год. Тут и далее фото Royal Photographic Society Collection

Цветная эра

Эксперименты с цветными фотографиями вели еще в первой половине XIX века. Но тогда этим занимались немногочисленные энтузиасты: диапазон цветов был ограничен, изображения выходили размытыми, а для съемки требовались одновременно три объектива.

Пока ученые изучали природу цвета и искали способ его приручить, обычные фотографы привлекли художников, которые вручную раскрашивали черно-белые снимки.

Прорыв случился, когда братья Луи и Огюст Люмьеры разработали Autochrome — первую относительно практичную и коммерчески успешную технологию создания цветных фотографий.

В 1907 году Люмьеры начали производство фотографических пластин для цветной съемки, положив начало эре цветной фотографии.

Технология автохрома основана на использовании стеклянных фотопластин, покрытых картофельным крахмалом, прозрачные зернышки которого окрашены в три основных цвета: красный, синий, зеленый.

Готовая пластина представляет собой трехцветный фильтр, каждый квадратный дюйм которого покрыт 4 миллионами зернышек крахмала.

Кристина в красной накидке, 1913 год

Такие пластины вставляли в обычный фотоаппарат, что сделало автохром первой массовой технологией цветной съемки. К 1913 году фабрика братьев Люмьер в Лионе выпускала в день по 6 тысяч пластин разного размера.

У автохрома был один существенный недостаток: эта технология не оставляла простора для манипуляций с изображением — красота снимка зависела главным образом от способности фотографа поймать идеальный кадр.

Кроме того, съемка автохромом внутри помещения требует продолжительной выдержки, поэтому снимать предпочтительнее на улице при естественном освещении, которое чрезвычайно капризно.

Пионер

С учетом того, как сильно цветная фотография изменила мир, удивительно, насколько мало известно об опытах одного из пионеров этого жанра — Мервина О’Гормана.

В XXI веке цифровое поколение с удивлением открывает для себя цветные фотографии, сделанные им более ста лет назад. Специалисты, конечно, знали о работах О’Гормана, но и им пришлось биться не один год, чтобы собрать хоть какую-то информацию о снимках.

Подполковник О’Горман, британец ирландского происхождения, не был профессиональным фотографом. Он был инженером, притом выдающимся — руководил созданием первых британских самолетов и сделал заметный вклад в издание первого британского сборника правил дорожного движения. А в качестве хобби писал стихи, рисовал и фотографировал.

В 1913 году О’Горман, используя автохром, создал серию портретов юной блондинки. На всех снимках девушка одета в красное: красный купальный костюм, красная блуза, красная накидка с капюшоном.

Вероятно, это была просьба фотографа — при использовании автохрома лучше всего получаются самые яркие цвета.

Ничего не зная об этих фотографиях, невозможно угадать, в какое десятилетие они сделаны. Можно подумать, что съемка относится к 50-м, или 60-м, или 70-м годам.

И дело не только в том, что в кадре нет никаких особых примет эпохи: все, что мы видим, — пляж или сад, где позирует светловолосая девушка.

Дело в невероятном художественном чутье человека, который умудрился создать столь совершенные снимки, используя весьма несовершенное по современным меркам оборудование.

Еще нужно учесть, что О’Горман работал с фотопластинами (фотопленки еще не существовало), а значит, у него практически не было права на ошибку.

Это в последующие десятилетия у фотографов вместе с пленочными фотоаппаратами появилась возможность отщелкать десяток-другой однотипных кадров, чтобы потом выбрать лучший (про объемы памяти, доступные в цифровую эпоху, и говорить нечего). У О’Гормана была только одна попытка.

Кристина в воде, 1913 год. Фото Royal Photographic Society Collection

Незнакомка

Есть еще одна причина, по которой работы подполковника оставались предметом особого интереса, — личность его прекрасной модели.

Эта девушка — одна из первых в мире людей, запечатленных на цветной фотографии. Тем не менее на протяжении целого века о модели достоверно было известно только одно: ее звали Кристина — так О’Горман писал на снимках.

Долгое время считалось, что это его дочь, но оснований у этой версии никогда не было. Наверное, кто-то просто допустил такую вероятность, кто-то повторил за ним, и постепенно предположение стали воспринимать как общеизвестный факт.

Скептики указывали на отсутствие каких-либо задокументированных данных о том, что у Мервина О’Гормана вообще были дети. Кроме того, он состоял в браке с женщиной, которая была на 18 лет старше него, — когда они поженились, супруге О’Гормана Флоре было 44 года.

Учитывая эпоху, рождение детей в таких обстоятельствах выглядит маловероятным.

Кристина у пруда, 1913 год. Фото Royal Photographic Society Collection

Точки над «i»

Идентифицировать модель О’Гормана удалось всего несколько лет назад благодаря прессе и случайности. После того как в 2015 году несколько работ полковника были выставлены в Национальном музее медиа в Брэдфорде, о таинственной Кристине написали британские газеты.

Тогда инженер на пенсии Стивен Риддл вспомнил о коллекции стереоскопических слайдов О’Гормана, доставшейся ему в наследство от тестя.

Изучив слайды, пенсионер обнаружил групповые снимки, из подписей к которым следовало, что на них запечатлены Эдвин и Дейзи Беван с дочерьми Анной и… Кристиной.

Риддл сообщил о своей находке в упомянутый музей медиа, где хранится коллекция работ О’Гормана, принадлежащая Королевскому фотографическому обществу.

С помощью новых материалов специалисты выяснили, кем была девушка с длинными светлыми волосами.

Ее звали Кристина Элизабет Фрэнсис Беван, она родилась в Лондоне 8 марта 1897 года. На момент съемки ей было 16. Отец Кристины, философ и преподаватель Королевского колледжа Лондона Эдвин Роберт Беван, был близким другом О’Гормана.

Пикник на пляже, 1913 год. Royal Photographic Society Collection

По словам музейного куратора Колина Хардинга, Беваны жили по соседству с О’Горманами в лондонском Челси, семьи близко дружили и вместе проводили отпуск.

О’Горман фотографировал Кристину во время летней поездки в английское графство Дорсет. Пляж, на котором сделана часть снимков, идентифицировали как бухту Лулворт, одно из красивейших мест на британском побережье.

О дальнейшей судьбе модели О’Гормана по-прежнему ничего не известно. Согласно генеалогической базе данных The Peerage, Кристина скончалась в 1981 году в возрасте 84 лет. 86-летний О’Горман умер в 1958-м в Лондоне.