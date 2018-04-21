Жительница Омской области пожаловалась на плохие дороги. Ее обвинили в экстремизме

Местной власти не понравились критические высказывания людей.

В Омской области (Россия) полиция потребовала от жительницы поселка Полтавка Екатерины Прец убрать ее пост из группы в социальной сети «Одноклассники» о плохом состоянии дорог в регионе.

По словам гражданской активистки, сотрудники МВД пришли к ней после жалобы заместителя главы Полтавского района Валерии Никитиной на «экстремистское содержание» публикации, сообщает «Сибирь-Реалии».

— Я написала, что у меня один вопрос к властям: как надо не любить район, чтобы допустить такие убитые дороги? Поставщики ездить отказываются из-за них, санавиация за больными летает, потому что машины не проходят. Люди стали активно комментировать, сообщать о таких же проблемах в каждой деревне. А в районной газете пишется, что деньги выделяются, дороги строятся. Сколько можно врать? — сообщила Прец.

Размещенный пост назывался «О наболевшем» и сопровождался фотографиями трассы Полтавка – Омск. Удалять сообщение Прец отказалась, продемонстрировав полиции распечатку комментариев, в которых правоохранители экстремизма не увидели.

— Там содержится дезинформация, допускаются экстремистские, на мой взгляд, высказывания в отношении всех уровней власти. Фамилии называются и губернатора, и президента. Это рассчитано на определенную аудиторию. Но в комментариях я не могла ничего объяснить, это не уровень власти. Поэтому написала обращение в полицию, — заявила корреспонденту «Сибирь.Реалий» заместитель главы Полтавского района Валерия Никитина.

После появления публикации жители через социальные сети обсуждают проведение митинга. Люди уверены, что смогут привлечь внимание властей к проблемам района лишь с помощью протестных акций.

«Ежедневные российские новости — это какой-то нескончаемый источник вдохновения для последователей Кафки» — сопровождает сообщение из Омской области паблик в facebook «Ёшкин крот».