Ереван. «Бархатная революция» в фотографиях

В столице Армении девятый день продолжаются протесты.

В Ереване девятый день продолжаются массовые протесты против назначения премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна.

Оппозиция вскоре заявила о начале «бархатной революции», а 20 апреля они вновь перекрыли улицы и заблокировали движение транспорта. По официальным данным, полиция задержала свыше 180 человек.

В субботу, 21 апреля, протесты и задержания продолжились. Новоназначенный премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал оппозицию к переговорам. В ответ лидер протестов Никол Пашинян заявил, что «время для диалога ушло» и предложил исполнить свою программу по передаче власти народу.

О том, что происходит на улицах Еревана, смотрите в фоторепортаже корреспондента «Настоящего времени» Эймоса Чаппла.