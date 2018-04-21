Мать рядового Коржича: погибший от выстрела танкового пулемета в Уручье был свидетелем по делу сына

В марте умерла бабушка солдата, проходившая по делу в качестве потерпевшей.

Комментируя для «Медиа-Полесья» заявление Следственного комитета о причинах гибели Александра Коржича, его мать Светлана Коржич рассказала, что за время следствия ушли из жизни два участника дела.

— Неделю назад мне прислали письмо из СК и уведомили, что следствие будет продлено до июня, а тут вдруг такой резкий поворот. Я им сказала, что вы, наверное, желаете, чтобы все те, кто причастен к этому делу, исчезли. Дело в том, что ровно через 5 месяцев после смерти Саши, 3 марта, умерла его бабушка, которая проходила потерпевшей по делу, а недавно на учениях в Уручье погиб сослуживец Саши, который проходил свидетелем. Я уже и не знаю, что думать, — рассказала мама солдата.

Напомним, 4 апреля в 120-ой Отдельной Механизированной Бригаде, которая находится в Уручье, во время учений погиб старший механик-водитель БМП Дмитрий Удод.

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