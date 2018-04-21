Прокопеня: почему в новой экономике придется думать по-новому

Основатель VP Capital и технологический предприниматель Виктор Прокопеня побывал в Университете Сингулярности, где изучают будущее и меняют представление о мире. О способах мышления, актуальных для будущей экономики, он рассказал на HI-TECH NATION.

Dev.by приводит самые интересные тезисы из его выступления.

Как-то я поставил задачу менеджеру одного из наших бизнесов «Дать срок релиза проекта, подписаться кровью». Тот понял задачу буквально — написал дату кровью на листе бумаге. Хорошо, что я не сказал «заруби себе на носу» или «сгори от стыда».

Но история не об этом. Менеджер не сдал проект в срок, хотя очень хотел. Не сдал, потому его подходы к задаче и его способ мышления делали достижение результата невозможным. Мир меняется. Многое из того, что было хорошо вчера, сегодня неэффективно.

Новая экономика — это не просто новые бизнес-модели. Это новое экспоненциальное мышление. Новый взгляд на будущее, которое наступит завтра, и на будущее, которое уже пришло.

В 1965 году один из основателей Intel Гордон Мур рассчитал, как будут совершенствоваться полупроводниковые устройства в течение 10 лет. Его прогноз, что количество транзисторов в одной микросхеме должно удваиваться в течение 1-2 лет, стал первым законом Мура.

Есть и второй закон Мура, который менее известен, но не менее интересен. Он утверждает, что стоимость фабрик по производству микросхем экспоненциально возрастает с усложнением кристаллов.

Он показывает, что через 10 лет по интеллекту они могут догнать человека, а через 30 лет даже мобильный телефон сможет иметь интеллект, больший, чем у всего человечества.

Вот еще пример экспоненциальной функции в действии.

В 1977 году 1 кВт солнечной электроэнергии стоил .67, в 1987 — , в 2015 — %body%.3, в 2016 — %body%.03. В 2040 году он может стоить ноль. Цена не падает каждый год равномерно на 5 процентов — она экспоненциально уменьшается в разы.

Через пару лет начнется экспоненциальный рост количества солнечных панелей. Аналитики подсчитали: чтобы удовлетворить все потребности человечества в электроэнергии, достаточно покрыть солнечными панелями лишь небольшую часть Алжира.

Очки виртуальной реальности существовали и 10 лет назад, но стоили в 500 раз больше, чем сегодня — их цена экспоненциально упала за последние 10 лет.

Или возьмём микросхему Raspberry Pi Zero (от Raspberry Pi Foundation, которая делает мини-компьютеры). К ней можно подключить клавиатуру и монитор, там также есть порт USB и слот для карты памяти micro-SD.

Цена такого мини-устройства всего — за стоимость чашки кофе сегодня можно купить мощность суперкомпьютера, который управлял полётом на Луну несколько десятилетий назад.

Завтра не будет таким как сегодня. Мир будет другим

XX век — это история про ограниченность в ресурсах, XXI век — это про изобилие. Мы движемся в эпоху цифрового изобилия и разнообразия.

Пример, подтверждающий цифровое изобилие новой экономики — секвенирование ДНК, тест, который дает полную расшифровку ДНК в одном файле. Очень полезный тест — можно понять, к каким заболеваниям есть генетическая предрасположенность, и своевременно принять меры.

Я сделал его лет 7 назад на 23andme (частная биотехнологическая компания в Калифорнии — прим.ред.) и в обмен на пробирку со слюной получил файл в 23 мб. Как несколько фотографий или песен на компьютере. В 1999 году этот тест стоил ,7 млрд, сегодня —0! Скоро цена расшифровки ДНК будет ещё дешевле. Эта нарастающая скорость уменьшения цены — пример экспоненциальной функции в действии.

Экспоненциальную функцию сложно понять, если не изменить свое мышление. Если не изменить свой взгляд на мир сегодня и на мир завтра.

Нам легко представить 30 линейных шагов — это 30 метров. Но что такое 30 экспоненциальных шагов, когда каждый следующий в два раза больше предыдущего? Это 30 раз вокруг земли!

Типичный график развития технологий.

Розовая линия — наши ожидания, жёлтая — то, что происходит на самом деле. Ожидания линейны, вначале наступает разочарование технологией, потом — пересечение графиков и новая технология покоряет мир. Линейное развитие — это дорога к гибели.

Сири сегодня всего 7 лет. Представьте себе насколько хорошо она будет распознавать речь когда ей будет 14?

Всего 10 лет назад люди не могли создать алгоритм, который будет распознавать объекты на изображениях с точностью больше 70 процентов. Даже был конкурс таких алгоритмов. Но два года назад конкурс закрыли — уже появились алгоритмы, которые распознают объекты лучше людей.

Что это означает для нас? Колл-центры исчезнут, их заменят роботы. Кнопки в автомобиле исчезнут — появится полностью голосовой интерфейс. Забывчивость? Исчезнет — наша жизнь начнет записываться, и искусственный интеллект будет помогать вспоминать все, что мы забыли.

Изменения происходят невероятно быстро. В 2013-ом Amazon только планировал доставку товаров дронами. В 2018-ом он уже сделал это.

В 2013-ом очки Google были ужасны, а в 2018-ом видеокамера, встроенная в очки китайских полицейских, сканирует людей и находит преступников.

Через 10-20 лет появятся новые технологии — те, которые сегодня могут показаться магией, если бы мы узнали о них сейчас. Что сказали бы наши предки, которые жили всего 50 лет назад, если бы увидели современный смартфон?

Бывший владелец одного из мобильных операторов как-то рассказал мне, что самый оптимистичный прогноз аналитиков по количеству продаваемых телефонов при запуске бизнеса оказался во много раз меньше, чем получилось на самом деле.

20 лет назад никто не мог представить, что мобильный телефон невероятной мощности по тем временам будет доступен каждому из нас.

Цифровые технологии распространяются экспоненциально.

Сейчас мы действительно движемся в эпоху цифрового изобилия и разнообразия. Физические предметы становятся компьютерными программами.

Еще 20 лет назад при слове фонарик мы думали о предмете, сегодня это — программа в мобильном телефоне. Бумажные книги превращаются в электронные. Создание, размножение, дистрибьюция, хранение теперь не стоят ничего.

В мире изобилия и разнообразия есть два способа зарабатывать: первый — создавать редкость (через брэнд, социальное взаимодействие, впечатления или кастомизацию), второй — строить платформы и организовывать изобилие.

За последние 20 лет большинство компаний, вошедших в мировой топ 500, это платформы.

Amazon — платформа, дающая доступ к товарам. Apple Store — удобная платформа для мобильных приложений. Spotify — организует и находит в огромном мире музыки то, что нам подходит лучше всего.

Цифровая экономика делает 40 процентов компаний нерелевантными через 10 лет.

Самая большая интернет компания в 2030 будет онлайн-школой.

Сегодня нужно думать не о том, как увеличить что-то на 10 процентов, а как улучшить в 10 раз.

Недавно общался с Филлипом Шиндлером (глава глобальной и региональной стратегии, продаж и операций Google и YouTube). «Наши самые успешные клиенты знают, что ничего не знают, — сказал Филипп. — Все идеи тестируются, даже если есть предположения, как будут вести себя пользователи при их внедрении».

Только после тестирования они имплементируются на практике. В то время как в бизнесах мы часто видим ситуацию, когда люди принимают собственное мнение за факт.

В современной экономике то, что не знаем, становится важнее того, что мы знаем. И нужно уметь это понимать. В школе мы учим, как развивался мир — но полной картины тех времен у нас нет и не может быть!

На физике нам объясняют, как устроен мир, но никто не знает, что будет, если углубиться внутрь материи. Мы понимаем определенные вещи только до определенного предела. Но что там, за границами вселенной, как осознать ее размер, откуда она взялась и куда движется?

В обычной жизни мы делаем псевдопрогнозы того, что не знаем, и часто не несем за это ответственности и не получаем последствий. Но в бизнесе цена такой ошибки велика.

Если бы школа говорила нам о проблемах, которые человечеству предстоит понять и с которыми доведется столкнуться, мы были бы креативнее, меньше бы ошибались в будущем, и отличали бы мнение от факта.

Важно менять не только свое представление о мире, но и себя. Только вот «разучиваться и переучиваться» часто сложнее, чем учиться. Попробуйте — увидите, что это не просто.

Проводился эксперимент: мужчина поменял в велосипеде «право и лево» — когда поворачивал налево, то ехал направо, и наоборот. Ему понадобилось 9 месяцев, чтобы научиться ездить на «новом» велосипеде. И потом — еще месяц, чтобы вернуть старые навыки.

Immortality projects

Смотрите, на этом слайде каждая точка — это неделя вашей жизни.

Как использовать каждую из оставшихся недель, чтобы не было больно за упущенные возможности? Как придумывать бизнес-идеи, которые меняют жизнь?

Только через новые знания и новое мышление, которое определяет и меняет все, что нас окружает.

Слоган Washington post звучит как Democracy Dies in Darkness — демократия умирает во тьме. Свет — это лучший дезинфектор. Когда он направлен на проблему в обществе, то оно исцеляется. И наоборот — то, что замалчивается, начинает «гнить».

Такие вещи происходят не только на микро, но и на макроуровне. И важно направить на осознание проблемы достаточное количество «света». Простой пример. Нередко у людей, решивших что-то поменять в жизни (заняться спортом, изменить питание, перестать злоупотреблять какими либо вещами), это происходит через социальное взаимодействие — клубы анонимных алкоголиков и т.д.

Интересный факт: среди самых обсуждаемых на vc.ru авторских материалов в прошлом году — статья о биохакинге. Статьи о маркетинге, менеджменте уходят на второй план. Людям все больше интересны темы, как бороться с депрессией, как избавиться от страха и тревоги.

И пусть мы многого не знаем о будущем. Но есть то, что мы знаем точно — рано или поздно мы умрем.

И знание об этом не просто определяет наше поведение. Оно является центральной идеей, которая часто объясняет наше поведение в бизнесе и вне его. И это — следующая история про другое мышление и другой взгляд на бизнес.

Мозг медленно отпускает старые способы мышления. Но мир быстро меняется и очень важно быстро «разучиваться и переучиваться». В новом мире старые подходы могут не работать. Сегодня наш опыт быстро изнашивается и часто мешает усваивать новые лучшие методы и способы мышления. Все изменения начинаются со знания.

Все изменения начинаются со знания. Нужно учиться быть другими. Нужно учиться быть гибким к новым знаниям. И у нас не так много для этого времени. Мы знаем, что умрем. Мы боимся этого.

Страх умереть настолько глубокий, что сложно признаться в нем даже самому себе. Но парадокс — именно страх придает нашей жизни смысл.

Осознание смерти заставляет желать и искать бессмертия. У одних это на подсознательном уровне, у других — осознанно. Невозможно жить с таким страхом, если нет источника силы, способного его победить.

Бессмертные проекты. Именно они помогают успокоить страх, который живет в каждом из нас. Мы знаем что физическое тело умрет и хотим сделать что-то значимое, что оставит след в истории или в жизни других людей. И мы надеемся, что наши дети будут гордится нами.

Зная, что время жизни ограничено, интуитивно мы боремся с этим. Трудно смирится с тем, что смысл существования умещается в несколько строк на надгробной плите.

Должно быть больше. Должны быть Immortality projects. Через них мы становимся частью чего-то большего. Чего-то, что переживет нас.

Многие боятся смерти потому, что не чувствуют, для чего живут. Потому что боятся чего-то не успеть. Мысль о мире, в котором нас не будет, волнует и страшит.

Мы хотим жить вечно, пусть и через «символическое тело» в виде Immortality project. Это желание помогает переосмыслить то, что мы делаем, и что происходит в мире.

Immortality projects объясняют, почему айтишникам нравятся проекты, которые делают мир лучше. И почему предприниматели гордятся бизнесом, работающим без их участия. Immortality projects объясняют, зачем нам предметы, которые наивно считаются вечными — вроде золота или биткоинов.

Мы пишем книги, картины и музыку, выражаем себя в архитектуре, создаем технологии. Нас воодушевляют проекты, которые приносят пользу. Проекты, результатом которых становится что-то, что останется нашим детям, строится на века и т.д. То, от чего у нас «эмоциональный озноб».

Между тем, что мы делаем, и тем, для чего мы это делаем, всегда есть связь с immortality projects. Если задуматься о будущем сегодня, то в этом контексте идея immortality projects актуальна, как никогда. Ее глубина позволяет по-новому посмотреть на многие аспекты жизни и бизнеса.

Первое. Бизнес и мотивация сотрудников. Что для каждого конкретного человека в вашей компании будет immortality project и насколько глубоко он в него верит? Верит ли он в ваш бизнес, как в свой immortality project? Бессмертные проекты — это барометр наших ценностей. Люди готовы работать сутками, не есть, спать на работе, если верят, что ваш бизнес — именно такой проект. Создание бизнес миссии правильно строить на идее, которая достойна того, чтобы быть immortality project, на идее, в которую будет верить каждый в компании.

Второе. Игры в чужие immortality projects. Для одних immortality project — это дети. Для других — это достроить дом. Для третьих — религия. Задача личных immortality projects — дать нам чувство безопасности.

Но когда мы «играем» в чужие immortality projects — государства или отдельных лидеров, то можем становиться слепыми и глухими к реальности. Люди готовы ускорить свою смерть или, возможно, еще хуже, жить чужой жизнью — по сути, тратить свое ценнейшее, ограниченное время зря.

История полна примеров бесконечных войн и атак террористов, а жизнь многих людей заполнена большим количеством бессмысленных активностей.

Третье. Ментальное здоровье. Immortality projects — это всегда про героизм и победу над внутренними страхами. Но в системе героизма каждого конкретного человека есть место для ментальных болезней. Депрессия — это осознание человеком, что его immortality project не получается. Это ощущение своей незначительности и ненужности, первый шаг мозга в защите от страха смерти. Следующий «шаг» — шизофрения. Шизофреники создают собственные реальности, где они становятся лучшими героями, чем в реальной жизни.

Четвертое. Жизнь глазами животных. Животные не задумываются о своей смертности и не переживают о своей продуктивности. У животных меньше стресса — он одномоментный, они не размышляют о том, чего нет, и не печалятся о том, что случилось.

Вместо того, чтобы «застолбить» себя в этом мире, рациональнее выглядит идея принять факт, что мы все умрем. Это помогает избавиться от беспокойства и легкомысленных амбиций. Это дает большую свободу формировании личных ценностей.

Пятое. Конфликт нескольких immortality projects. Можно ли доказать человеку, который верит в биткоин, что новая всемирная криптовалюта еще не появилась, или что будущее — за большим количеством специализированных к определенным контекстам криптовалют?

К чему ведет такой «наезд» на Immortality project другого человека? Это выглядит обвинением, что он живет зря. Это наезд на глубокое ощущение его безопасности, на его ценности.

Это как различие между столкновением двух камней и двух поездов. Последствия конфликта нескольких immortality projects могут быть непредсказуемыми и негативными. И самый яркий пример — религиозные распри, которые давно стали жестким источником насилия и приводят к войнам, геноциду, расизму и т.д.

В бизнесе люди готовы жертвовать чем-то личным (проводить больше времени на работе, быть лояльными к финансовым проблемам компании, отказываться от отпуска и т.д.), только если их личный immortality project совпадает с идеями вашего бизнеса, только если они верят. Интересно, что один из лучших усилителей этой веры — вера руководителя в значимость и успех сотрудника.

Чем отличается убийственный питч инвестору или кандидату на работу от посредственного? Крутейший питч дает человеку ощущение причастности к чему-то большему. К чему-то, что переживет его.

Людям нужны новые воодушевляющие иллюзии. Им важно чувствовать себя героями в глобальном смысле. Им необходимы бизнес-идеи, которые увлекают и дают невероятный источник мотивации. Идеи которые делают ненужными идиотские системы контроля.

Создание бизнес идей как immortality projects, в которые верят люди — это создание одной из форм нашего альтернативного бессмертия. Это действительно помогает справиться со страхом смерти и сильно вдохновляет.

И вот интересно — что будет, когда благодаря технологиям мы сможем жить вечно? Не убьёт ли физическое бессмертие драйв делать действительно стоящие, меняющие сознание и мир вещи?