Черный дым над столицей: что горело в Зеленом Луге
Утром 21 апреля на территории «Опытно-механического завода» в столице произошло возгорание.
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Утром 21 апреля на территории «Опытно-механического завода» в столице произошло возгорание. Клубы черного дыма поднялись над улицей Лукьяновича, жители Минска забеспокоились.
Как сообщили TUT.BY в Минском городском управлении МЧС, на территории предприятия вспыхнули строительные отходы, возгорание было оперативно потушено.
В результате происшествия никто не пострадал.
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