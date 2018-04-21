Черный дым над столицей: что горело в Зеленом Луге

Утром 21 апреля на территории «Опытно-механического завода» в столице произошло возгорание.

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Утром 21 апреля на территории «Опытно-механического завода» в столице произошло возгорание. Клубы черного дыма поднялись над улицей Лукьяновича, жители Минска забеспокоились.

Как сообщили TUT.BY в Минском городском управлении МЧС, на территории предприятия вспыхнули строительные отходы, возгорание было оперативно потушено.

В результате происшествия никто не пострадал.